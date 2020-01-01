Brainedge (LEARN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Brainedge (LEARN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Brainedge (LEARN) teave Brainedge is a pioneering AI-powered and blockchain-integrated online learning platform designed to disrupt the e-learning space by addressing its critical challenges: language barriers, engagement deficits, and high content production costs. With an ecosystem built around gamification, token rewards, and advanced AI tools, Brainedge has positioned itself as a scalable, sustainable, and profitable solution for a global market. Ametlik veebisait: https://brainedge.ai Valge raamat: https://www.brainedge.ai/assets/pdf/Brainedge_WP_1.0.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf6ad4965f7779c6b8ae4d25bf2a2e009a47c3dae Ostke LEARN kohe!

Brainedge (LEARN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Brainedge (LEARN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.22M $ 19.22M $ 19.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.07448 $ 0.07448 $ 0.07448 Kõigi aegade madalaim: $ 0.014906762484446296 $ 0.014906762484446296 $ 0.014906762484446296 Praegune hind: $ 0.01922 $ 0.01922 $ 0.01922 Lisateave Brainedge (LEARN) hinna kohta

Brainedge (LEARN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Brainedge (LEARN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LEARN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LEARN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LEARN tokeni tokenoomikat, avastage LEARN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LEARN Kas olete huvitatud Brainedge (LEARN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LEARN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LEARN MEXC-ist osta!

Brainedge (LEARN) hinna ajalugu LEARN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LEARN hinna ajalugu kohe!

LEARN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LEARN võiks suunduda? Meie LEARN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LEARN tokeni hinna ennustust kohe!

