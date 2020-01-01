Ledgity (LDY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ledgity (LDY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ledgity (LDY) teave Ledgity Yield is an innovative financial platform designed to revolutionize the way stablecoin holders generate yield. By leveraging Real World Assets (RWA), Ledgity Yield offers a unique bridge between the security and stability of traditional finance (TradFi) and the dynamic, inclusive features of decentralized finance (DeFi). Ametlik veebisait: http://www.ledgity.finance Valge raamat: https://docs.ledgity.finance/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x482dF7483a52496F4C65AB499966dfcdf4DDFDbc Ostke LDY kohe!

Ledgity (LDY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ledgity (LDY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.164 $ 0.164 $ 0.164 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.01637 $ 0.01637 $ 0.01637 Lisateave Ledgity (LDY) hinna kohta

Ledgity (LDY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ledgity (LDY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LDY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LDY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LDY tokeni tokenoomikat, avastage LDY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LDY Kas olete huvitatud Ledgity (LDY) lisamisest oma portfooliosse?

Ledgity (LDY) hinna ajalugu LDY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LDY hinna ajalugu kohe!

LDY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LDY võiks suunduda? Meie LDY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LDY tokeni hinna ennustust kohe!

