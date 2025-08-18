Rohkem infot LDY

LDY Hinnainfo

LDY Valge raamat

LDY Ametlik veebisait

LDY Tokenoomika

LDY Hinnaprognoos

LDY Ajalugu

LDY – ostujuhend

LDY-usaldusraha valuutakonverter

LDY Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Ledgity logo

Ledgity hind(LDY)

1 LDY/USD reaalajas hind:

$0.01757
$0.01757$0.01757
+0.80%1D
USD
Ledgity (LDY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:34:01 (UTC+8)

Ledgity (LDY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01579
$ 0.01579$ 0.01579
24 h madal
$ 0.01948
$ 0.01948$ 0.01948
24 h kõrge

$ 0.01579
$ 0.01579$ 0.01579

$ 0.01948
$ 0.01948$ 0.01948

--
----

--
----

+0.05%

+0.80%

+27.78%

+27.78%

Ledgity (LDY) reaalajas hind on $ 0.01757. Viimase 24 tunni jooksul LDY kaubeldud madalaim $ 0.01579 ja kõrgeim $ 0.01948 näitab aktiivset turu volatiivsust. LDYkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on LDY muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, +0.80% 24 tunni vältel +27.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ledgity (LDY) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.01K
$ 21.01K$ 21.01K

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

0.00
0.00 0.00

75,000,000
75,000,000 75,000,000

75,000,000
75,000,000 75,000,000

0.00%

ETH

Ledgity praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 21.01K 24 tunnise kauplemismahuga. LDY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 75000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.32M.

Ledgity (LDY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ledgity tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001394+0.80%
30 päeva$ +0.0038+27.59%
60 päeva$ +0.00747+73.96%
90 päeva$ +0.00406+30.05%
Ledgity Hinnamuutus täna

Täna registreeris LDY muutuse $ +0.0001394 (+0.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ledgity 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0038 (+27.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ledgity 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LDY $ +0.00747 (+73.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ledgity 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00406 (+30.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ledgity (LDY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ledgity hinnaajaloo lehte.

Mis on Ledgity (LDY)

Ledgity Yield is an innovative financial platform designed to revolutionize the way stablecoin holders generate yield. By leveraging Real World Assets (RWA), Ledgity Yield offers a unique bridge between the security and stability of traditional finance (TradFi) and the dynamic, inclusive features of decentralized finance (DeFi).

Ledgity on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ledgity investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LDY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ledgity kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ledgity ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ledgity hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ledgity (LDY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ledgity (LDY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ledgity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ledgity hinna ennustust kohe!

Ledgity (LDY) tokenoomika

Ledgity (LDY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LDY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ledgity (LDY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ledgity osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ledgity osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LDY kohalike valuutade suhtes

1 Ledgity(LDY)/VND
462.35455
1 Ledgity(LDY)/AUD
A$0.0267064
1 Ledgity(LDY)/GBP
0.0128261
1 Ledgity(LDY)/EUR
0.0149345
1 Ledgity(LDY)/USD
$0.01757
1 Ledgity(LDY)/MYR
RM0.0739697
1 Ledgity(LDY)/TRY
0.7166803
1 Ledgity(LDY)/JPY
¥2.58279
1 Ledgity(LDY)/ARS
ARS$22.7884657
1 Ledgity(LDY)/RUB
1.4005047
1 Ledgity(LDY)/INR
1.5375507
1 Ledgity(LDY)/IDR
Rp283.3870571
1 Ledgity(LDY)/KRW
24.4026216
1 Ledgity(LDY)/PHP
0.9935835
1 Ledgity(LDY)/EGP
￡E.0.8479282
1 Ledgity(LDY)/BRL
R$0.094878
1 Ledgity(LDY)/CAD
C$0.0242466
1 Ledgity(LDY)/BDT
2.1337008
1 Ledgity(LDY)/NGN
26.9478118
1 Ledgity(LDY)/UAH
0.7240597
1 Ledgity(LDY)/VES
Bs2.37195
1 Ledgity(LDY)/CLP
$16.93748
1 Ledgity(LDY)/PKR
Rs4.9772296
1 Ledgity(LDY)/KZT
9.5125737
1 Ledgity(LDY)/THB
฿0.5690923
1 Ledgity(LDY)/TWD
NT$0.5276271
1 Ledgity(LDY)/AED
د.إ0.0644819
1 Ledgity(LDY)/CHF
Fr0.014056
1 Ledgity(LDY)/HKD
HK$0.1373974
1 Ledgity(LDY)/AMD
֏6.7163082
1 Ledgity(LDY)/MAD
.د.م0.1579543
1 Ledgity(LDY)/MXN
$0.3315459
1 Ledgity(LDY)/PLN
0.0639548
1 Ledgity(LDY)/RON
лв0.0759024
1 Ledgity(LDY)/SEK
kr0.1677935
1 Ledgity(LDY)/BGN
лв0.0293419
1 Ledgity(LDY)/HUF
Ft5.931632
1 Ledgity(LDY)/CZK
0.367213
1 Ledgity(LDY)/KWD
د.ك0.00535885
1 Ledgity(LDY)/ILS
0.0592109
1 Ledgity(LDY)/NOK
kr0.1790383
1 Ledgity(LDY)/NZD
$0.0295176

Ledgity ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ledgity võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ledgity ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ledgity kohta

Kui palju on Ledgity (LDY) tänapäeval väärt?
Reaalajas LDY hind USD on 0.01757 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LDY/USD hind?
Praegune hind LDY/USD on $ 0.01757. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ledgity turukapitalisatsioon?
LDY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LDY ringlev varu?
LDY ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LDY (ATH) hind?
LDY saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade LDY madalaim (ATL) hind?
LDY nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on LDY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LDY kauplemismaht on $ 21.01K USD.
Kas LDY sel aastal kõrgemale ka suundub?
LDY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LDY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:34:01 (UTC+8)

Ledgity (LDY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LDY/USD kalkulaator

Summa

LDY
LDY
USD
USD

1 LDY = 0.01756 USD

Kauplemine: LDY

LDYUSDT
$0.01757
$0.01757$0.01757
+0.80%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu