Ledgity (LDY) reaalajas hind on $ 0.01757. Viimase 24 tunni jooksul LDY kaubeldud madalaim $ 0.01579 ja kõrgeim $ 0.01948 näitab aktiivset turu volatiivsust. LDYkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on LDY muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, +0.80% 24 tunni vältel +27.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ledgity (LDY) – turuteave
Ledgity praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 21.01K 24 tunnise kauplemismahuga. LDY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 75000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.32M.
Ledgity (LDY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ledgity tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001394
+0.80%
30 päeva
$ +0.0038
+27.59%
60 päeva
$ +0.00747
+73.96%
90 päeva
$ +0.00406
+30.05%
Ledgity Hinnamuutus täna
Täna registreeris LDY muutuse $ +0.0001394 (+0.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ledgity 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0038 (+27.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ledgity 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LDY $ +0.00747 (+73.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ledgity 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00406 (+30.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ledgity (LDY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ledgity Yield is an innovative financial platform designed to revolutionize the way stablecoin holders generate yield. By leveraging Real World Assets (RWA), Ledgity Yield offers a unique bridge between the security and stability of traditional finance (TradFi) and the dynamic, inclusive features of decentralized finance (DeFi).
Ledgity on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ledgity investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LDY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Ledgity kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ledgity ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ledgity hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ledgity (LDY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ledgity (LDY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ledgity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ledgity (LDY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LDY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ledgity (LDY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Ledgity osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ledgity osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.