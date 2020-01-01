Lion Cat (LCAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lion Cat (LCAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lion Cat (LCAT) teave LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting. Ametlik veebisait: https://lioncat.meme Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0 Ostke LCAT kohe!

Lion Cat (LCAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lion Cat (LCAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.11M $ 5.11M $ 5.11M Koguvaru: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Ringlev varu: $ 471.00M $ 471.00M $ 471.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.12618 $ 0.12618 $ 0.12618 Kõigi aegade madalaim: $ 0.010030683160903817 $ 0.010030683160903817 $ 0.010030683160903817 Praegune hind: $ 0.01084 $ 0.01084 $ 0.01084 Lisateave Lion Cat (LCAT) hinna kohta

Lion Cat (LCAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lion Cat (LCAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LCAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LCAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LCAT tokeni tokenoomikat, avastage LCAT tokeni reaalajas hinda!

