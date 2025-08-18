Lion Cat (LCAT) reaalajas hind on $ 0.01232. Viimase 24 tunni jooksul LCAT kaubeldud madalaim $ 0.01062 ja kõrgeim $ 0.01323 näitab aktiivset turu volatiivsust. LCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09781720228048008 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010030683160903817.
Lüliajalise tootluse osas on LCAT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.98% 24 tunni vältel -6.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Lion Cat (LCAT) – turuteave
No.1404
$ 5.80M
$ 10.66K
$ 7.39M
471.00M
600,000,000
600,000,000
78.50%
BSC
Lion Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 5.80M$ 10.66K 24 tunnise kauplemismahuga. LCAT ringlev varu on 471.00M, mille koguvaru on 600000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.39M.
Lion Cat (LCAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Lion Cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002489
-1.98%
30 päeva
$ -0.00595
-32.57%
60 päeva
$ -0.0187
-60.29%
90 päeva
$ -0.02463
-66.66%
Lion Cat Hinnamuutus täna
Täna registreeris LCAT muutuse $ -0.0002489 (-1.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Lion Cat 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00595 (-32.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Lion Cat 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LCAT $ -0.0187 (-60.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Lion Cat 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02463 (-66.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Lion Cat (LCAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.
LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LCAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Lion Cat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lion Cat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Lion Cat hinna ennustus (USD)
Kui palju on Lion Cat (LCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lion Cat (LCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lion Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Lion Cat (LCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Lion Cat (LCAT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Lion Cat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lion Cat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.