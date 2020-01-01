Lybra Finance (LBR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lybra Finance (LBR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lybra Finance (LBR) teave The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future. Ametlik veebisait: https://lybra.finance/ Valge raamat: https://beta.lybra.finance/Lybra_Protocol.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf1182229b71e79e504b1d2bf076c15a277311e05 Ostke LBR kohe!

Lybra Finance (LBR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lybra Finance (LBR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 15.49M $ 15.49M $ 15.49M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9 $ 9 $ 9 Kõigi aegade madalaim: $ 0.012482092590792422 $ 0.012482092590792422 $ 0.012482092590792422 Praegune hind: $ 0.02544 $ 0.02544 $ 0.02544 Lisateave Lybra Finance (LBR) hinna kohta

Lybra Finance (LBR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lybra Finance (LBR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LBR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LBR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LBR tokeni tokenoomikat, avastage LBR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LBR Kas olete huvitatud Lybra Finance (LBR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LBR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LBR MEXC-ist osta!

Lybra Finance (LBR) hinna ajalugu LBR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LBR hinna ajalugu kohe!

LBR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LBR võiks suunduda? Meie LBR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LBR tokeni hinna ennustust kohe!

