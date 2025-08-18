Rohkem infot LBR

Lybra Finance (LBR) reaalajas hinnagraafik
Lybra Finance (LBR) hinna teave (USD)

Lybra Finance (LBR) reaalajas hind on $ 0.02676. Viimase 24 tunni jooksul LBR kaubeldud madalaim $ 0.02645 ja kõrgeim $ 0.02877 näitab aktiivset turu volatiivsust. LBRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.635183602993243 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.012482092590792422.

Lüliajalise tootluse osas on LBR muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +6.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lybra Finance (LBR) – turuteave

Lybra Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 53.74K 24 tunnise kauplemismahuga. LBR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 15491597.44475832. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.68M.

Lybra Finance (LBR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Lybra Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00049-1.80%
60 päeva$ -0.00568-17.51%
90 päeva$ -0.01832-40.64%
Lybra Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris LBR muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Lybra Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00049 (-1.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Lybra Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LBR $ -0.00568 (-17.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Lybra Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01832 (-40.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Lybra Finance (LBR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Lybra Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Lybra Finance (LBR)

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

Lybra Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lybra Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LBR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Lybra Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lybra Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Lybra Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lybra Finance (LBR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lybra Finance (LBR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lybra Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lybra Finance hinna ennustust kohe!

Lybra Finance (LBR) tokenoomika

Lybra Finance (LBR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LBR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Lybra Finance (LBR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Lybra Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lybra Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LBR kohalike valuutade suhtes

Lybra Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Lybra Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Lybra Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lybra Finance kohta

Kui palju on Lybra Finance (LBR) tänapäeval väärt?
Reaalajas LBR hind USD on 0.02676 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LBR/USD hind?
Praegune hind LBR/USD on $ 0.02676. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lybra Finance turukapitalisatsioon?
LBR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LBR ringlev varu?
LBR ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LBR (ATH) hind?
LBR saavutab ATH hinna summas 4.635183602993243 USD.
Mis oli kõigi aegade LBR madalaim (ATL) hind?
LBR nägi ATL hinda summas 0.012482092590792422 USD.
Milline on LBR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LBR kauplemismaht on $ 53.74K USD.
Kas LBR sel aastal kõrgemale ka suundub?
LBR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LBR hinna ennustust.
Lybra Finance (LBR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.

