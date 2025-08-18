Lybra Finance (LBR) reaalajas hind on $ 0.02676. Viimase 24 tunni jooksul LBR kaubeldud madalaim $ 0.02645 ja kõrgeim $ 0.02877 näitab aktiivset turu volatiivsust. LBRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.635183602993243 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.012482092590792422.
Lüliajalise tootluse osas on LBR muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +6.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Lybra Finance (LBR) – turuteave
No.4425
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 53.74K
$ 53.74K$ 53.74K
$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
15,491,597.44475832
15,491,597.44475832 15,491,597.44475832
0.00%
ETH
Lybra Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 53.74K 24 tunnise kauplemismahuga. LBR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 15491597.44475832. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.68M.
Lybra Finance (LBR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Lybra Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00049
-1.80%
60 päeva
$ -0.00568
-17.51%
90 päeva
$ -0.01832
-40.64%
Lybra Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris LBR muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Lybra Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00049 (-1.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Lybra Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LBR $ -0.00568 (-17.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Lybra Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01832 (-40.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Lybra Finance (LBR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.
Lybra Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lybra Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LBR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Lybra Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lybra Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Lybra Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Lybra Finance (LBR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lybra Finance (LBR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lybra Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Lybra Finance (LBR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LBR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Lybra Finance (LBR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Lybra Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lybra Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.