Libertum (LBM) reaalajas hind on $ 0.02096. Viimase 24 tunni jooksul LBM kaubeldud madalaim $ 0.01959 ja kõrgeim $ 0.02298 näitab aktiivset turu volatiivsust. LBMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15980706268876774 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01000774750266434.
Lüliajalise tootluse osas on LBM muutunud -1.18% viimase tunni jooksul, -1.87% 24 tunni vältel -14.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Libertum (LBM) – turuteave
No.4581
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 25.52K
$ 25.52K$ 25.52K
$ 4.19M
$ 4.19M$ 4.19M
0.00
0.00 0.00
200,000,000
200,000,000 200,000,000
200,000,000
200,000,000 200,000,000
0.00%
BASE
Libertum praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 25.52K 24 tunnise kauplemismahuga. LBM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.19M.
Libertum (LBM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Libertum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0003994
-1.87%
30 päeva
$ -0.0087
-29.34%
60 päeva
$ +0.00185
+9.68%
90 päeva
$ -0.00171
-7.55%
Libertum Hinnamuutus täna
Täna registreeris LBM muutuse $ -0.0003994 (-1.87%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Libertum 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0087 (-29.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Libertum 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LBM $ +0.00185 (+9.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Libertum 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00171 (-7.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Libertum (LBM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Libertum offers a fully comprehensive, scalable, and licensed infrastructure tailored for real-world asset tokenization and access to new financial opportunities. Simply put Libertum has a versatile tokenization protocol and a licensed marketplace that includes buying, selling, trading, farming and borrowing of these RWAs and security tokens.
Libertum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LBM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Libertum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Libertum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Libertum hinna ennustus (USD)
Kui palju on Libertum (LBM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Libertum (LBM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Libertum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Libertum (LBM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LBM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Libertum (LBM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Libertum osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Libertum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
