Love Bit (LB) reaalajas hind on $ 0.000000797. Viimase 24 tunni jooksul LB kaubeldud madalaim $ 0.000000681 ja kõrgeim $ 0.000001 näitab aktiivset turu volatiivsust. LBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000025455968072916 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000215404472948.
Lüliajalise tootluse osas on LB muutunud -19.09% viimase tunni jooksul, +9.02% 24 tunni vältel -26.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Love Bit (LB) – turuteave
Love Bit praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 169.81K 24 tunnise kauplemismahuga. LB ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 210000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 167.37M.
Love Bit (LB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Love Bit tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000006594
+9.02%
30 päeva
$ -0.000000176
-18.09%
60 päeva
$ -0.000000007
-0.88%
90 päeva
$ +0.000000142
+21.67%
Love Bit Hinnamuutus täna
Täna registreeris LB muutuse $ +0.00000006594 (+9.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Love Bit 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000176 (-18.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Love Bit 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LB $ -0.000000007 (-0.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Love Bit 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000000142 (+21.67%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Love Bit (LB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance).
Love Bit on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Love Bit investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Love Bit kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Love Bit ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Love Bit hinna ennustus (USD)
Kui palju on Love Bit (LB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Love Bit (LB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Love Bit nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Love Bit (LB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Love Bit (LB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Love Bit osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Love Bit osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.