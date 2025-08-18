Rohkem infot LB

2025-08-18

Love Bit (LB) hinna teave (USD)

Love Bit (LB) reaalajas hind on $ 0.000000797. Viimase 24 tunni jooksul LB kaubeldud madalaim $ 0.000000681 ja kõrgeim $ 0.000001 näitab aktiivset turu volatiivsust. LBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000025455968072916 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000215404472948.

Lüliajalise tootluse osas on LB muutunud -19.09% viimase tunni jooksul, +9.02% 24 tunni vältel -26.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Love Bit (LB) – turuteave

Love Bit praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 169.81K 24 tunnise kauplemismahuga. LB ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 210000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 167.37M.

Love Bit (LB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Love Bit tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000006594+9.02%
30 päeva$ -0.000000176-18.09%
60 päeva$ -0.000000007-0.88%
90 päeva$ +0.000000142+21.67%
Love Bit Hinnamuutus täna

Täna registreeris LB muutuse $ +0.00000006594 (+9.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Love Bit 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000176 (-18.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Love Bit 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LB $ -0.000000007 (-0.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Love Bit 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000000142 (+21.67%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Love Bit (LB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Love Bit hinnaajaloo lehte.

Mis on Love Bit (LB)

LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance).

Love Bit on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Love Bit investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Love Bit kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Love Bit ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Love Bit hinna ennustus (USD)

Kui palju on Love Bit (LB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Love Bit (LB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Love Bit nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Love Bit hinna ennustust kohe!

Love Bit (LB) tokenoomika

Love Bit (LB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Love Bit (LB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Love Bit osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Love Bit osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LB kohalike valuutade suhtes

Love Bit ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Love Bit võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Love Bit ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Love Bit kohta

Kui palju on Love Bit (LB) tänapäeval väärt?
Reaalajas LB hind USD on 0.000000797 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LB/USD hind?
Praegune hind LB/USD on $ 0.000000797. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Love Bit turukapitalisatsioon?
LB turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LB ringlev varu?
LB ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LB (ATH) hind?
LB saavutab ATH hinna summas 0.000025455968072916 USD.
Mis oli kõigi aegade LB madalaim (ATL) hind?
LB nägi ATL hinda summas 0.000000215404472948 USD.
Milline on LB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LB kauplemismaht on $ 169.81K USD.
Kas LB sel aastal kõrgemale ka suundub?
LB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LB hinna ennustust.
Love Bit (LB) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

