1 LAY/USD reaalajas hind:

$0.01714
-0.11%1D
USD
Loomlay (LAY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:41:37 (UTC+8)

Loomlay (LAY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01695
24 h madal
$ 0.0175
24 h kõrge

$ 0.01695
$ 0.0175
$ 0.21629516935195045
$ 0.002601434290529499
-0.06%

-0.11%

+43.23%

+43.23%

Loomlay (LAY) reaalajas hind on $ 0.01716. Viimase 24 tunni jooksul LAY kaubeldud madalaim $ 0.01695 ja kõrgeim $ 0.0175 näitab aktiivset turu volatiivsust. LAYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21629516935195045 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002601434290529499.

Lüliajalise tootluse osas on LAY muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel +43.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Loomlay (LAY) – turuteave

No.4183

$ 0.00
$ 156.43K
$ 7.99M
0.00
465,861,236.77
465,861,232.06
0.00%

BASE

Loomlay praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 156.43K 24 tunnise kauplemismahuga. LAY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 465861232.06. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.99M.

Loomlay (LAY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Loomlay tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000189-0.11%
30 päeva$ +0.00558+48.18%
60 päeva$ +0.00211+14.01%
90 päeva$ -0.00284-14.20%
Loomlay Hinnamuutus täna

Täna registreeris LAY muutuse $ -0.0000189 (-0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Loomlay 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00558 (+48.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Loomlay 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LAY $ +0.00211 (+14.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Loomlay 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00284 (-14.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Loomlay (LAY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Loomlay hinnaajaloo lehte.

Mis on Loomlay (LAY)

Loomlay enables the creation and monetization of AI agents for web3 through a no-code framework. These agents are self-improving, accessible from anywhere, and designed for collaboration, paving the way for AI-augmented teams.

Loomlay on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Loomlay investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LAY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Loomlay kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Loomlay ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Loomlay hinna ennustus (USD)

Kui palju on Loomlay (LAY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Loomlay (LAY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Loomlay nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Loomlay hinna ennustust kohe!

Loomlay (LAY) tokenoomika

Loomlay (LAY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Loomlay (LAY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Loomlay osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Loomlay osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LAY kohalike valuutade suhtes

1 Loomlay(LAY)/VND
451.5654
1 Loomlay(LAY)/AUD
A$0.0260832
1 Loomlay(LAY)/GBP
0.0125268
1 Loomlay(LAY)/EUR
0.014586
1 Loomlay(LAY)/USD
$0.01716
1 Loomlay(LAY)/MYR
RM0.0722436
1 Loomlay(LAY)/TRY
0.6999564
1 Loomlay(LAY)/JPY
¥2.52252
1 Loomlay(LAY)/ARS
ARS$22.2566916
1 Loomlay(LAY)/RUB
1.3678236
1 Loomlay(LAY)/INR
1.5016716
1 Loomlay(LAY)/IDR
Rp276.7741548
1 Loomlay(LAY)/KRW
23.8331808
1 Loomlay(LAY)/PHP
0.970398
1 Loomlay(LAY)/EGP
￡E.0.8281416
1 Loomlay(LAY)/BRL
R$0.092664
1 Loomlay(LAY)/CAD
C$0.0236808
1 Loomlay(LAY)/BDT
2.0839104
1 Loomlay(LAY)/NGN
26.3189784
1 Loomlay(LAY)/UAH
0.7071636
1 Loomlay(LAY)/VES
Bs2.3166
1 Loomlay(LAY)/CLP
$16.54224
1 Loomlay(LAY)/PKR
Rs4.8610848
1 Loomlay(LAY)/KZT
9.2905956
1 Loomlay(LAY)/THB
฿0.554268
1 Loomlay(LAY)/TWD
NT$0.5153148
1 Loomlay(LAY)/AED
د.إ0.0629772
1 Loomlay(LAY)/CHF
Fr0.013728
1 Loomlay(LAY)/HKD
HK$0.1341912
1 Loomlay(LAY)/AMD
֏6.5595816
1 Loomlay(LAY)/MAD
.د.م0.1542684
1 Loomlay(LAY)/MXN
$0.3238092
1 Loomlay(LAY)/PLN
0.0624624
1 Loomlay(LAY)/RON
лв0.0741312
1 Loomlay(LAY)/SEK
kr0.163878
1 Loomlay(LAY)/BGN
лв0.0286572
1 Loomlay(LAY)/HUF
Ft5.793216
1 Loomlay(LAY)/CZK
0.358644
1 Loomlay(LAY)/KWD
د.ك0.0052338
1 Loomlay(LAY)/ILS
0.0578292
1 Loomlay(LAY)/NOK
kr0.1748604
1 Loomlay(LAY)/NZD
$0.0288288

Loomlay ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Loomlay võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Loomlay ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Loomlay kohta

Kui palju on Loomlay (LAY) tänapäeval väärt?
Reaalajas LAY hind USD on 0.01716 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LAY/USD hind?
Praegune hind LAY/USD on $ 0.01716. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Loomlay turukapitalisatsioon?
LAY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LAY ringlev varu?
LAY ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LAY (ATH) hind?
LAY saavutab ATH hinna summas 0.21629516935195045 USD.
Mis oli kõigi aegade LAY madalaim (ATL) hind?
LAY nägi ATL hinda summas 0.002601434290529499 USD.
Milline on LAY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LAY kauplemismaht on $ 156.43K USD.
Kas LAY sel aastal kõrgemale ka suundub?
LAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LAY hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:41:37 (UTC+8)

Lahtiütlus

LAY/USD kalkulaator

Summa

LAY
LAY
USD
USD

1 LAY = 0.01716 USD

