LanLan Cat (LANLAN) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi LanLan Cat (LANLAN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
LanLan Cat (LANLAN) teave

Orange Is The New Cat!

Ametlik veebisait:
https://www.lanlancat.com/
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0xEccA809227d43B895754382f1fd871628d7E51FB

LanLan Cat (LANLAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage LanLan Cat (LANLAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 78.48K
Koguvaru:
$ 8.89B
Ringlev varu:
$ 8.89B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 78.48K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.003587
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000003381136069199
Praegune hind:
$ 0.000008829
LanLan Cat (LANLAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

LanLan Cat (LANLAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate LANLAN tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

LANLAN tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate LANLAN tokeni tokenoomikat, avastage LANLAN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LANLAN

Kas olete huvitatud LanLan Cat (LANLAN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LANLAN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

LanLan Cat (LANLAN) hinna ajalugu

LANLAN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

LANLAN – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu LANLAN võiks suunduda? Meie LANLAN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.