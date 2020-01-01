Landshare (LANDSHARE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Landshare (LANDSHARE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Landshare (LANDSHARE) teave Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features. Ametlik veebisait: https://landshare.io/ Valge raamat: https://www.landshare.io/Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xA73164DB271931CF952cBaEfF9E8F5817b42fA5C Ostke LANDSHARE kohe!

Landshare (LANDSHARE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Landshare (LANDSHARE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Koguvaru: $ 6.22M $ 6.22M $ 6.22M Ringlev varu: $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.152 $ 6.152 $ 6.152 Kõigi aegade madalaim: $ 0.4131348791432006 $ 0.4131348791432006 $ 0.4131348791432006 Praegune hind: $ 0.555 $ 0.555 $ 0.555 Lisateave Landshare (LANDSHARE) hinna kohta

Landshare (LANDSHARE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Landshare (LANDSHARE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LANDSHARE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LANDSHARE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LANDSHARE tokeni tokenoomikat, avastage LANDSHARE tokeni reaalajas hinda!

Landshare (LANDSHARE) hinna ajalugu LANDSHARE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LANDSHARE hinna ajalugu kohe!

LANDSHARE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LANDSHARE võiks suunduda? Meie LANDSHARE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LANDSHARE tokeni hinna ennustust kohe!

