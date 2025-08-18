Rohkem infot LANDSHARE

LANDSHARE Hinnainfo

LANDSHARE Valge raamat

LANDSHARE Ametlik veebisait

LANDSHARE Tokenoomika

LANDSHARE Hinnaprognoos

LANDSHARE Ajalugu

LANDSHARE – ostujuhend

LANDSHARE-usaldusraha valuutakonverter

LANDSHARE Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Landshare logo

Landshare hind(LANDSHARE)

1 LANDSHARE/USD reaalajas hind:

$0.59
$0.59$0.59
-0.84%1D
USD
Landshare (LANDSHARE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:53:15 (UTC+8)

Landshare (LANDSHARE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.584
$ 0.584$ 0.584
24 h madal
$ 0.596
$ 0.596$ 0.596
24 h kõrge

$ 0.584
$ 0.584$ 0.584

$ 0.596
$ 0.596$ 0.596

$ 12.46164614625564
$ 12.46164614625564$ 12.46164614625564

$ 0.4131348791432006
$ 0.4131348791432006$ 0.4131348791432006

+0.34%

-0.84%

+3.50%

+3.50%

Landshare (LANDSHARE) reaalajas hind on $ 0.59. Viimase 24 tunni jooksul LANDSHARE kaubeldud madalaim $ 0.584 ja kõrgeim $ 0.596 näitab aktiivset turu volatiivsust. LANDSHAREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 12.46164614625564 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.4131348791432006.

Lüliajalise tootluse osas on LANDSHARE muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, -0.84% 24 tunni vältel +3.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Landshare (LANDSHARE) – turuteave

No.1643

$ 3.15M
$ 3.15M$ 3.15M

$ 1.17K
$ 1.17K$ 1.17K

$ 5.90M
$ 5.90M$ 5.90M

5.34M
5.34M 5.34M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

6,220,207.664774
6,220,207.664774 6,220,207.664774

53.42%

BSC

Landshare praegune turukapitalisatsioon on $ 3.15M $ 1.17K 24 tunnise kauplemismahuga. LANDSHARE ringlev varu on 5.34M, mille koguvaru on 6220207.664774. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.90M.

Landshare (LANDSHARE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Landshare tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005-0.84%
30 päeva$ +0.031+5.54%
60 päeva$ -0.019-3.12%
90 päeva$ -0.164-21.76%
Landshare Hinnamuutus täna

Täna registreeris LANDSHARE muutuse $ -0.005 (-0.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Landshare 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.031 (+5.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Landshare 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LANDSHARE $ -0.019 (-3.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Landshare 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.164 (-21.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Landshare (LANDSHARE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Landshare hinnaajaloo lehte.

Mis on Landshare (LANDSHARE)

Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

Landshare on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Landshare investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LANDSHARE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Landshare kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Landshare ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Landshare hinna ennustus (USD)

Kui palju on Landshare (LANDSHARE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Landshare (LANDSHARE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Landshare nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Landshare hinna ennustust kohe!

Landshare (LANDSHARE) tokenoomika

Landshare (LANDSHARE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LANDSHARE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Landshare (LANDSHARE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Landshare osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Landshare osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LANDSHARE kohalike valuutade suhtes

1 Landshare(LANDSHARE)/VND
15,525.85
1 Landshare(LANDSHARE)/AUD
A$0.9027
1 Landshare(LANDSHARE)/GBP
0.4307
1 Landshare(LANDSHARE)/EUR
0.5015
1 Landshare(LANDSHARE)/USD
$0.59
1 Landshare(LANDSHARE)/MYR
RM2.4839
1 Landshare(LANDSHARE)/TRY
24.0661
1 Landshare(LANDSHARE)/JPY
¥86.73
1 Landshare(LANDSHARE)/ARS
ARS$765.2359
1 Landshare(LANDSHARE)/RUB
47.023
1 Landshare(LANDSHARE)/INR
51.6309
1 Landshare(LANDSHARE)/IDR
Rp9,516.1277
1 Landshare(LANDSHARE)/KRW
819.4392
1 Landshare(LANDSHARE)/PHP
33.3645
1 Landshare(LANDSHARE)/EGP
￡E.28.4675
1 Landshare(LANDSHARE)/BRL
R$3.186
1 Landshare(LANDSHARE)/CAD
C$0.8142
1 Landshare(LANDSHARE)/BDT
71.6496
1 Landshare(LANDSHARE)/NGN
904.9066
1 Landshare(LANDSHARE)/UAH
24.3139
1 Landshare(LANDSHARE)/VES
Bs79.65
1 Landshare(LANDSHARE)/CLP
$568.76
1 Landshare(LANDSHARE)/PKR
Rs167.1352
1 Landshare(LANDSHARE)/KZT
319.4319
1 Landshare(LANDSHARE)/THB
฿19.1042
1 Landshare(LANDSHARE)/TWD
NT$17.7177
1 Landshare(LANDSHARE)/AED
د.إ2.1653
1 Landshare(LANDSHARE)/CHF
Fr0.472
1 Landshare(LANDSHARE)/HKD
HK$4.6138
1 Landshare(LANDSHARE)/AMD
֏225.5334
1 Landshare(LANDSHARE)/MAD
.د.م5.3041
1 Landshare(LANDSHARE)/MXN
$11.0507
1 Landshare(LANDSHARE)/PLN
2.1417
1 Landshare(LANDSHARE)/RON
лв2.5488
1 Landshare(LANDSHARE)/SEK
kr5.6286
1 Landshare(LANDSHARE)/BGN
лв0.9853
1 Landshare(LANDSHARE)/HUF
Ft199.184
1 Landshare(LANDSHARE)/CZK
12.3428
1 Landshare(LANDSHARE)/KWD
د.ك0.17995
1 Landshare(LANDSHARE)/ILS
1.9883
1 Landshare(LANDSHARE)/NOK
kr5.9944
1 Landshare(LANDSHARE)/NZD
$0.9912

Landshare ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Landshare võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Landshare ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Landshare kohta

Kui palju on Landshare (LANDSHARE) tänapäeval väärt?
Reaalajas LANDSHARE hind USD on 0.59 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LANDSHARE/USD hind?
Praegune hind LANDSHARE/USD on $ 0.59. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Landshare turukapitalisatsioon?
LANDSHARE turukapitalisatsioon on $ 3.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LANDSHARE ringlev varu?
LANDSHARE ringlev varu on 5.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LANDSHARE (ATH) hind?
LANDSHARE saavutab ATH hinna summas 12.46164614625564 USD.
Mis oli kõigi aegade LANDSHARE madalaim (ATL) hind?
LANDSHARE nägi ATL hinda summas 0.4131348791432006 USD.
Milline on LANDSHARE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LANDSHARE kauplemismaht on $ 1.17K USD.
Kas LANDSHARE sel aastal kõrgemale ka suundub?
LANDSHARE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LANDSHARE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:53:15 (UTC+8)

Landshare (LANDSHARE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LANDSHARE/USD kalkulaator

Summa

LANDSHARE
LANDSHARE
USD
USD

1 LANDSHARE = 0.59 USD

Kauplemine: LANDSHARE

LANDSHAREUSDT
$0.59
$0.59$0.59
-0.84%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu