LAKE (LAK3) teave LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders. Ametlik veebisait: https://lak3.io/ Valge raamat: https://files.lak3.io/LAKE_Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x13d074303c95a34d304f29928dc8a16dec797e9e Ostke LAK3 kohe!

LAKE (LAK3) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LAKE (LAK3) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 199.03M $ 199.03M $ 199.03M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 232.37M $ 232.37M $ 232.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Kõigi aegade madalaim: $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 Praegune hind: $ 0.2446 $ 0.2446 $ 0.2446 Lisateave LAKE (LAK3) hinna kohta

LAKE (LAK3) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LAKE (LAK3) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LAK3 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LAK3 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LAK3 tokeni tokenoomikat, avastage LAK3 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LAK3 Kas olete huvitatud LAKE (LAK3) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LAK3 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LAK3 MEXC-ist osta!

LAKE (LAK3) hinna ajalugu LAK3 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LAK3 hinna ajalugu kohe!

LAK3 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LAK3 võiks suunduda? Meie LAK3 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LAK3 tokeni hinna ennustust kohe!

