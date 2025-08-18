LAKE (LAK3) reaalajas hind on $ 0.2637. Viimase 24 tunni jooksul LAK3 kaubeldud madalaim $ 0.2539 ja kõrgeim $ 0.2688 näitab aktiivset turu volatiivsust. LAK3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.898046926606538 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.19592064264773057.
Lüliajalise tootluse osas on LAK3 muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.18% 24 tunni vältel +9.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LAKE (LAK3) – turuteave
LAKE praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 81.92K 24 tunnise kauplemismahuga. LAK3 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 199030306. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 250.52M.
LAKE (LAK3) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse LAKE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000474
+0.18%
30 päeva
$ -0.0013
-0.50%
60 päeva
$ +0.0344
+15.00%
90 päeva
$ -0.0321
-10.86%
LAKE Hinnamuutus täna
Täna registreeris LAK3 muutuse $ +0.000474 (+0.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
LAKE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0013 (-0.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
LAKE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LAK3 $ +0.0344 (+15.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
LAKE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0321 (-10.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada LAKE (LAK3) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders.
LAKE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LAKE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LAK3 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse LAKE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LAKE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
LAKE hinna ennustus (USD)
Kui palju on LAKE (LAK3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LAKE (LAK3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LAKE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
LAKE (LAK3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAK3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
LAKE (LAK3) ostujuhend
Kas otsite, kuidas LAKE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LAKE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.