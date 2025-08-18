Rohkem infot LAK3

LAKE logo

LAKE hind(LAK3)

1 LAK3/USD reaalajas hind:

$0.2637
$0.2637$0.2637
+0.18%1D
USD
LAKE (LAK3) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:53:07 (UTC+8)

LAKE (LAK3) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2539
$ 0.2539$ 0.2539
24 h madal
$ 0.2688
$ 0.2688$ 0.2688
24 h kõrge

$ 0.2539
$ 0.2539$ 0.2539

$ 0.2688
$ 0.2688$ 0.2688

$ 1.898046926606538
$ 1.898046926606538$ 1.898046926606538

$ 0.19592064264773057
$ 0.19592064264773057$ 0.19592064264773057

0.00%

+0.18%

+9.69%

+9.69%

LAKE (LAK3) reaalajas hind on $ 0.2637. Viimase 24 tunni jooksul LAK3 kaubeldud madalaim $ 0.2539 ja kõrgeim $ 0.2688 näitab aktiivset turu volatiivsust. LAK3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.898046926606538 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.19592064264773057.

Lüliajalise tootluse osas on LAK3 muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.18% 24 tunni vältel +9.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LAKE (LAK3) – turuteave

No.4323

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 81.92K
$ 81.92K$ 81.92K

$ 250.52M
$ 250.52M$ 250.52M

0.00
0.00 0.00

950,000,000
950,000,000 950,000,000

199,030,306
199,030,306 199,030,306

0.00%

ETH

LAKE praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 81.92K 24 tunnise kauplemismahuga. LAK3 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 199030306. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 250.52M.

LAKE (LAK3) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LAKE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000474+0.18%
30 päeva$ -0.0013-0.50%
60 päeva$ +0.0344+15.00%
90 päeva$ -0.0321-10.86%
LAKE Hinnamuutus täna

Täna registreeris LAK3 muutuse $ +0.000474 (+0.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LAKE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0013 (-0.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LAKE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LAK3 $ +0.0344 (+15.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LAKE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0321 (-10.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LAKE (LAK3) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LAKE hinnaajaloo lehte.

Mis on LAKE (LAK3)

LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders.

LAKE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LAKE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LAK3 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LAKE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LAKE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LAKE hinna ennustus (USD)

Kui palju on LAKE (LAK3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LAKE (LAK3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LAKE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LAKE hinna ennustust kohe!

LAKE (LAK3) tokenoomika

LAKE (LAK3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAK3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LAKE (LAK3) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LAKE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LAKE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LAK3 kohalike valuutade suhtes

1 LAKE(LAK3)/VND
6,939.2655
1 LAKE(LAK3)/AUD
A$0.403461
1 LAKE(LAK3)/GBP
0.192501
1 LAKE(LAK3)/EUR
0.224145
1 LAKE(LAK3)/USD
$0.2637
1 LAKE(LAK3)/MYR
RM1.110177
1 LAKE(LAK3)/TRY
10.756323
1 LAKE(LAK3)/JPY
¥38.7639
1 LAKE(LAK3)/ARS
ARS$342.021537
1 LAKE(LAK3)/RUB
21.01689
1 LAKE(LAK3)/INR
23.076387
1 LAKE(LAK3)/IDR
Rp4,253.225211
1 LAKE(LAK3)/KRW
366.247656
1 LAKE(LAK3)/PHP
14.912235
1 LAKE(LAK3)/EGP
￡E.12.723525
1 LAKE(LAK3)/BRL
R$1.42398
1 LAKE(LAK3)/CAD
C$0.363906
1 LAKE(LAK3)/BDT
32.023728
1 LAKE(LAK3)/NGN
404.447238
1 LAKE(LAK3)/UAH
10.867077
1 LAKE(LAK3)/VES
Bs35.5995
1 LAKE(LAK3)/CLP
$254.2068
1 LAKE(LAK3)/PKR
Rs74.700936
1 LAKE(LAK3)/KZT
142.769817
1 LAKE(LAK3)/THB
฿8.538606
1 LAKE(LAK3)/TWD
NT$7.918911
1 LAKE(LAK3)/AED
د.إ0.967779
1 LAKE(LAK3)/CHF
Fr0.21096
1 LAKE(LAK3)/HKD
HK$2.062134
1 LAKE(LAK3)/AMD
֏100.801962
1 LAKE(LAK3)/MAD
.د.م2.370663
1 LAKE(LAK3)/MXN
$4.939101
1 LAKE(LAK3)/PLN
0.957231
1 LAKE(LAK3)/RON
лв1.139184
1 LAKE(LAK3)/SEK
kr2.515698
1 LAKE(LAK3)/BGN
лв0.440379
1 LAKE(LAK3)/HUF
Ft89.02512
1 LAKE(LAK3)/CZK
5.516604
1 LAKE(LAK3)/KWD
د.ك0.0804285
1 LAKE(LAK3)/ILS
0.888669
1 LAKE(LAK3)/NOK
kr2.679192
1 LAKE(LAK3)/NZD
$0.443016

LAKE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LAKE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LAKE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LAKE kohta

Kui palju on LAKE (LAK3) tänapäeval väärt?
Reaalajas LAK3 hind USD on 0.2637 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LAK3/USD hind?
Praegune hind LAK3/USD on $ 0.2637. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LAKE turukapitalisatsioon?
LAK3 turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LAK3 ringlev varu?
LAK3 ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LAK3 (ATH) hind?
LAK3 saavutab ATH hinna summas 1.898046926606538 USD.
Mis oli kõigi aegade LAK3 madalaim (ATL) hind?
LAK3 nägi ATL hinda summas 0.19592064264773057 USD.
Milline on LAK3 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LAK3 kauplemismaht on $ 81.92K USD.
Kas LAK3 sel aastal kõrgemale ka suundub?
LAK3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LAK3 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:53:07 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LAK3/USD kalkulaator

Summa

LAK3
LAK3
USD
USD

1 LAK3 = 0.2637 USD

Kauplemine: LAK3

LAK3USDT
$0.2637
$0.2637$0.2637
+0.26%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu