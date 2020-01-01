Lair Finance (LAIR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lair Finance (LAIR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lair Finance (LAIR) teave Lair Finance is the cross-chain liquid (re)staking gateway enabling users to compound yields while moving liquidity across L1s. With 66% of Kaia's TVL secured and 4M Line Consumer users onboarded, the protocol extends its ecosystem to Berachain for $BGT and $Bera restaking, alongside integrations with Story, Injective, and Initia. Ametlik veebisait: https://lair.fi/ Valge raamat: https://lair-finance.gitbook.io/lair-finance/lair-finance-litepaper Plokiahela Explorer: https://kaiascan.io/token/0xd70c7d511560493c79df607076fb863f5c8a50b0 Ostke LAIR kohe!

Lair Finance (LAIR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lair Finance (LAIR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.38M $ 8.38M $ 8.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008920066318216784 $ 0.008920066318216784 $ 0.008920066318216784 Praegune hind: $ 0.00838 $ 0.00838 $ 0.00838 Lisateave Lair Finance (LAIR) hinna kohta

Lair Finance (LAIR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lair Finance (LAIR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LAIR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LAIR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LAIR tokeni tokenoomikat, avastage LAIR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LAIR Kas olete huvitatud Lair Finance (LAIR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LAIR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LAIR MEXC-ist osta!

Lair Finance (LAIR) hinna ajalugu LAIR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LAIR hinna ajalugu kohe!

LAIR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LAIR võiks suunduda? Meie LAIR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LAIR tokeni hinna ennustust kohe!

