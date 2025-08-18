Mis on Lair Finance (LAIR)

Lair Finance is the cross-chain liquid (re)staking gateway enabling users to compound yields while moving liquidity across L1s. With 66% of Kaia's TVL secured and 4M Line Consumer users onboarded, the protocol extends its ecosystem to Berachain for $BGT and $Bera restaking, alongside integrations with Story, Injective, and Initia.

Lair Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lair Finance (LAIR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lair Finance (LAIR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lair Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Lair Finance (LAIR) tokenoomika

Lair Finance (LAIR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAIR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Lair Finance (LAIR) tänapäeval väärt? Reaalajas LAIR hind USD on 0.0132 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LAIR/USD hind? $ 0.0132 . Milline on Lair Finance turukapitalisatsioon? LAIR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LAIR ringlev varu? LAIR ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LAIR (ATH) hind? LAIR saavutab ATH hinna summas 0.04314175651692815 USD . Mis oli kõigi aegade LAIR madalaim (ATL) hind? LAIR nägi ATL hinda summas 0.010244811790780368 USD .

