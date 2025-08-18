Rohkem infot LAIR

LAIR Hinnainfo

LAIR Valge raamat

LAIR Ametlik veebisait

LAIR Tokenoomika

LAIR Hinnaprognoos

LAIR Ajalugu

LAIR – ostujuhend

LAIR-usaldusraha valuutakonverter

LAIR Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Lair Finance logo

Lair Finance hind(LAIR)

1 LAIR/USD reaalajas hind:

$0.01321
$0.01321$0.01321
+0.07%1D
USD
Lair Finance (LAIR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:53:00 (UTC+8)

Lair Finance (LAIR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01055
$ 0.01055$ 0.01055
24 h madal
$ 0.01327
$ 0.01327$ 0.01327
24 h kõrge

$ 0.01055
$ 0.01055$ 0.01055

$ 0.01327
$ 0.01327$ 0.01327

$ 0.04314175651692815
$ 0.04314175651692815$ 0.04314175651692815

$ 0.010244811790780368
$ 0.010244811790780368$ 0.010244811790780368

0.00%

+0.07%

-9.72%

-9.72%

Lair Finance (LAIR) reaalajas hind on $ 0.0132. Viimase 24 tunni jooksul LAIR kaubeldud madalaim $ 0.01055 ja kõrgeim $ 0.01327 näitab aktiivset turu volatiivsust. LAIRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04314175651692815 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010244811790780368.

Lüliajalise tootluse osas on LAIR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel -9.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lair Finance (LAIR) – turuteave

No.4395

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 27.65K
$ 27.65K$ 27.65K

$ 13.20M
$ 13.20M$ 13.20M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

KLAY

Lair Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 27.65K 24 tunnise kauplemismahuga. LAIR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.20M.

Lair Finance (LAIR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Lair Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000092+0.07%
30 päeva$ -0.00679-33.97%
60 päeva$ -0.01838-58.21%
90 päeva$ -0.01873-58.66%
Lair Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris LAIR muutuse $ +0.0000092 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Lair Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00679 (-33.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Lair Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LAIR $ -0.01838 (-58.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Lair Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01873 (-58.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Lair Finance (LAIR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Lair Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Lair Finance (LAIR)

Lair Finance is the cross-chain liquid (re)staking gateway enabling users to compound yields while moving liquidity across L1s. With 66% of Kaia's TVL secured and 4M Line Consumer users onboarded, the protocol extends its ecosystem to Berachain for $BGT and $Bera restaking, alongside integrations with Story, Injective, and Initia.

Lair Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lair Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LAIR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Lair Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lair Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Lair Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lair Finance (LAIR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lair Finance (LAIR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lair Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lair Finance hinna ennustust kohe!

Lair Finance (LAIR) tokenoomika

Lair Finance (LAIR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAIR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Lair Finance (LAIR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Lair Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lair Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LAIR kohalike valuutade suhtes

1 Lair Finance(LAIR)/VND
347.358
1 Lair Finance(LAIR)/AUD
A$0.020196
1 Lair Finance(LAIR)/GBP
0.009636
1 Lair Finance(LAIR)/EUR
0.01122
1 Lair Finance(LAIR)/USD
$0.0132
1 Lair Finance(LAIR)/MYR
RM0.055572
1 Lair Finance(LAIR)/TRY
0.538428
1 Lair Finance(LAIR)/JPY
¥1.9404
1 Lair Finance(LAIR)/ARS
ARS$17.120532
1 Lair Finance(LAIR)/RUB
1.05204
1 Lair Finance(LAIR)/INR
1.155132
1 Lair Finance(LAIR)/IDR
Rp212.903196
1 Lair Finance(LAIR)/KRW
18.333216
1 Lair Finance(LAIR)/PHP
0.74646
1 Lair Finance(LAIR)/EGP
￡E.0.6369
1 Lair Finance(LAIR)/BRL
R$0.07128
1 Lair Finance(LAIR)/CAD
C$0.018216
1 Lair Finance(LAIR)/BDT
1.603008
1 Lair Finance(LAIR)/NGN
20.245368
1 Lair Finance(LAIR)/UAH
0.543972
1 Lair Finance(LAIR)/VES
Bs1.782
1 Lair Finance(LAIR)/CLP
$12.7248
1 Lair Finance(LAIR)/PKR
Rs3.739296
1 Lair Finance(LAIR)/KZT
7.146612
1 Lair Finance(LAIR)/THB
฿0.427416
1 Lair Finance(LAIR)/TWD
NT$0.396396
1 Lair Finance(LAIR)/AED
د.إ0.048444
1 Lair Finance(LAIR)/CHF
Fr0.01056
1 Lair Finance(LAIR)/HKD
HK$0.103224
1 Lair Finance(LAIR)/AMD
֏5.045832
1 Lair Finance(LAIR)/MAD
.د.م0.118668
1 Lair Finance(LAIR)/MXN
$0.247236
1 Lair Finance(LAIR)/PLN
0.047916
1 Lair Finance(LAIR)/RON
лв0.057024
1 Lair Finance(LAIR)/SEK
kr0.125928
1 Lair Finance(LAIR)/BGN
лв0.022044
1 Lair Finance(LAIR)/HUF
Ft4.45632
1 Lair Finance(LAIR)/CZK
0.276144
1 Lair Finance(LAIR)/KWD
د.ك0.004026
1 Lair Finance(LAIR)/ILS
0.044484
1 Lair Finance(LAIR)/NOK
kr0.134112
1 Lair Finance(LAIR)/NZD
$0.022176

Lair Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Lair Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Lair Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lair Finance kohta

Kui palju on Lair Finance (LAIR) tänapäeval väärt?
Reaalajas LAIR hind USD on 0.0132 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LAIR/USD hind?
Praegune hind LAIR/USD on $ 0.0132. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lair Finance turukapitalisatsioon?
LAIR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LAIR ringlev varu?
LAIR ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LAIR (ATH) hind?
LAIR saavutab ATH hinna summas 0.04314175651692815 USD.
Mis oli kõigi aegade LAIR madalaim (ATL) hind?
LAIR nägi ATL hinda summas 0.010244811790780368 USD.
Milline on LAIR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LAIR kauplemismaht on $ 27.65K USD.
Kas LAIR sel aastal kõrgemale ka suundub?
LAIR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LAIR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:53:00 (UTC+8)

Lair Finance (LAIR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LAIR/USD kalkulaator

Summa

LAIR
LAIR
USD
USD

1 LAIR = 0.0132 USD

Kauplemine: LAIR

LAIRUSDT
$0.01321
$0.01321$0.01321
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu