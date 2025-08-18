Lair Finance (LAIR) reaalajas hind on $ 0.0132. Viimase 24 tunni jooksul LAIR kaubeldud madalaim $ 0.01055 ja kõrgeim $ 0.01327 näitab aktiivset turu volatiivsust. LAIRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04314175651692815 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010244811790780368.
Lüliajalise tootluse osas on LAIR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel -9.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Lair Finance (LAIR) – turuteave
Lair Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 27.65K 24 tunnise kauplemismahuga. LAIR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.20M.
Lair Finance (LAIR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Lair Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000092
+0.07%
30 päeva
$ -0.00679
-33.97%
60 päeva
$ -0.01838
-58.21%
90 päeva
$ -0.01873
-58.66%
Lair Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris LAIR muutuse $ +0.0000092 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Lair Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00679 (-33.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Lair Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LAIR $ -0.01838 (-58.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Lair Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01873 (-58.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Lair Finance (LAIR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Lair Finance is the cross-chain liquid (re)staking gateway enabling users to compound yields while moving liquidity across L1s. With 66% of Kaia's TVL secured and 4M Line Consumer users onboarded, the protocol extends its ecosystem to Berachain for $BGT and $Bera restaking, alongside integrations with Story, Injective, and Initia.
Lair Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Lair Finance (LAIR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lair Finance (LAIR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lair Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Lair Finance (LAIR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAIR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
