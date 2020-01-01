LAIKA (LAIKA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LAIKA (LAIKA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LAIKA (LAIKA) teave First community driven Solana meme SuperVerse, where we unite people across different Metaverses, Chains and Protocols to launch Laika to The Moon in a 3 stage space mission. Laika is more than just a memecoin. Laika is a movement. Laika is proof that if we band together as a global community, we can achieve the impossible. Ametlik veebisait: https://laika.org/ Valge raamat: https://laika.org/whitepaper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/Euoq6CyQFCjCVSLR9wFaUPDW19Y6ZHwEcJoZsEi643i1 Ostke LAIKA kohe!

LAIKA (LAIKA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LAIKA (LAIKA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0003 $ 0.0003 $ 0.0003 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000001310049378251 $ 0.000001310049378251 $ 0.000001310049378251 Praegune hind: $ 0.00000136 $ 0.00000136 $ 0.00000136 Lisateave LAIKA (LAIKA) hinna kohta

LAIKA (LAIKA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LAIKA (LAIKA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LAIKA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LAIKA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LAIKA tokeni tokenoomikat, avastage LAIKA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LAIKA Kas olete huvitatud LAIKA (LAIKA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LAIKA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LAIKA MEXC-ist osta!

LAIKA (LAIKA) hinna ajalugu LAIKA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LAIKA hinna ajalugu kohe!

LAIKA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LAIKA võiks suunduda? Meie LAIKA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LAIKA tokeni hinna ennustust kohe!

