LABUBU (LABUBU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LABUBU (LABUBU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LABUBU (LABUBU) teave POP MART doll Ametlik veebisait: https://labubusol.xyz/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/JB2wezZLdzWfnaCfHxLg193RS3Rh51ThiXxEDWQDpump Ostke LABUBU kohe!

LABUBU (LABUBU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LABUBU (LABUBU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.58M $ 9.58M $ 9.58M Koguvaru: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M Ringlev varu: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.58M $ 9.58M $ 9.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.074857 $ 0.074857 $ 0.074857 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000030911286245218 $ 0.000030911286245218 $ 0.000030911286245218 Praegune hind: $ 0.009602 $ 0.009602 $ 0.009602 Lisateave LABUBU (LABUBU) hinna kohta

LABUBU (LABUBU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LABUBU (LABUBU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LABUBU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LABUBU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LABUBU tokeni tokenoomikat, avastage LABUBU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LABUBU Kas olete huvitatud LABUBU (LABUBU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LABUBU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LABUBU MEXC-ist osta!

LABUBU (LABUBU) hinna ajalugu LABUBU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LABUBU hinna ajalugu kohe!

LABUBU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LABUBU võiks suunduda? Meie LABUBU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LABUBU tokeni hinna ennustust kohe!

