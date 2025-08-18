Rohkem infot LABUBU

LABUBU logo

LABUBU hind(LABUBU)

1 LABUBU/USD reaalajas hind:

$0.009988
$0.009988$0.009988
-4.28%1D
USD
LABUBU (LABUBU) reaalajas hinnagraafik
LABUBU (LABUBU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00791
$ 0.00791$ 0.00791
24 h madal
$ 0.01124
$ 0.01124$ 0.01124
24 h kõrge

$ 0.00791
$ 0.00791$ 0.00791

$ 0.01124
$ 0.01124$ 0.01124

$ 0.07401611865392849
$ 0.07401611865392849$ 0.07401611865392849

$ 0.000030911286245218
$ 0.000030911286245218$ 0.000030911286245218

-4.20%

-4.27%

-19.99%

-19.99%

LABUBU (LABUBU) reaalajas hind on $ 0.009988. Viimase 24 tunni jooksul LABUBU kaubeldud madalaim $ 0.00791 ja kõrgeim $ 0.01124 näitab aktiivset turu volatiivsust. LABUBUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07401611865392849 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000030911286245218.

Lüliajalise tootluse osas on LABUBU muutunud -4.20% viimase tunni jooksul, -4.27% 24 tunni vältel -19.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LABUBU (LABUBU) – turuteave

No.1218

$ 9.97M
$ 9.97M$ 9.97M

$ 141.77K
$ 141.77K$ 141.77K

$ 9.97M
$ 9.97M$ 9.97M

997.74M
997.74M 997.74M

997,740,721.37
997,740,721.37 997,740,721.37

997,740,721.37
997,740,721.37 997,740,721.37

100.00%

SOL

LABUBU praegune turukapitalisatsioon on $ 9.97M $ 141.77K 24 tunnise kauplemismahuga. LABUBU ringlev varu on 997.74M, mille koguvaru on 997740721.37. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.97M.

LABUBU (LABUBU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LABUBU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004466-4.27%
30 päeva$ -0.00263-20.85%
60 päeva$ -0.024322-70.89%
90 päeva$ -0.000138-1.37%
LABUBU Hinnamuutus täna

Täna registreeris LABUBU muutuse $ -0.0004466 (-4.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LABUBU 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00263 (-20.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LABUBU 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LABUBU $ -0.024322 (-70.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LABUBU 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000138 (-1.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LABUBU (LABUBU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LABUBU hinnaajaloo lehte.

Mis on LABUBU (LABUBU)

POP MART doll

LABUBU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LABUBU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LABUBU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LABUBU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LABUBU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LABUBU hinna ennustus (USD)

Kui palju on LABUBU (LABUBU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LABUBU (LABUBU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LABUBU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LABUBU hinna ennustust kohe!

LABUBU (LABUBU) tokenoomika

LABUBU (LABUBU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LABUBU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LABUBU (LABUBU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LABUBU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LABUBU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LABUBU kohalike valuutade suhtes

1 LABUBU(LABUBU)/VND
262.83422
1 LABUBU(LABUBU)/AUD
A$0.01518176
1 LABUBU(LABUBU)/GBP
0.00729124
1 LABUBU(LABUBU)/EUR
0.0084898
1 LABUBU(LABUBU)/USD
$0.009988
1 LABUBU(LABUBU)/MYR
RM0.04204948
1 LABUBU(LABUBU)/TRY
0.40741052
1 LABUBU(LABUBU)/JPY
¥1.468236
1 LABUBU(LABUBU)/ARS
ARS$12.95453588
1 LABUBU(LABUBU)/RUB
0.79614348
1 LABUBU(LABUBU)/INR
0.87404988
1 LABUBU(LABUBU)/IDR
Rp161.09675164
1 LABUBU(LABUBU)/KRW
13.87213344
1 LABUBU(LABUBU)/PHP
0.5648214
1 LABUBU(LABUBU)/EGP
￡E.0.48202088
1 LABUBU(LABUBU)/BRL
R$0.0539352
1 LABUBU(LABUBU)/CAD
C$0.01378344
1 LABUBU(LABUBU)/BDT
1.21294272
1 LABUBU(LABUBU)/NGN
15.31899512
1 LABUBU(LABUBU)/UAH
0.41160548
1 LABUBU(LABUBU)/VES
Bs1.34838
1 LABUBU(LABUBU)/CLP
$9.628432
1 LABUBU(LABUBU)/PKR
Rs2.82940064
1 LABUBU(LABUBU)/KZT
5.40760308
1 LABUBU(LABUBU)/THB
฿0.32351132
1 LABUBU(LABUBU)/TWD
NT$0.29993964
1 LABUBU(LABUBU)/AED
د.إ0.03665596
1 LABUBU(LABUBU)/CHF
Fr0.0079904
1 LABUBU(LABUBU)/HKD
HK$0.07810616
1 LABUBU(LABUBU)/AMD
֏3.81801288
1 LABUBU(LABUBU)/MAD
.د.م0.08979212
1 LABUBU(LABUBU)/MXN
$0.18847356
1 LABUBU(LABUBU)/PLN
0.03635632
1 LABUBU(LABUBU)/RON
лв0.04314816
1 LABUBU(LABUBU)/SEK
kr0.0953854
1 LABUBU(LABUBU)/BGN
лв0.01667996
1 LABUBU(LABUBU)/HUF
Ft3.3719488
1 LABUBU(LABUBU)/CZK
0.2087492
1 LABUBU(LABUBU)/KWD
د.ك0.00304634
1 LABUBU(LABUBU)/ILS
0.03365956
1 LABUBU(LABUBU)/NOK
kr0.10177772
1 LABUBU(LABUBU)/NZD
$0.01677984

LABUBU ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LABUBU võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse LABUBU ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LABUBU kohta

Kui palju on LABUBU (LABUBU) tänapäeval väärt?
Reaalajas LABUBU hind USD on 0.009988 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LABUBU/USD hind?
Praegune hind LABUBU/USD on $ 0.009988. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LABUBU turukapitalisatsioon?
LABUBU turukapitalisatsioon on $ 9.97M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LABUBU ringlev varu?
LABUBU ringlev varu on 997.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LABUBU (ATH) hind?
LABUBU saavutab ATH hinna summas 0.07401611865392849 USD.
Mis oli kõigi aegade LABUBU madalaim (ATL) hind?
LABUBU nägi ATL hinda summas 0.000030911286245218 USD.
Milline on LABUBU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LABUBU kauplemismaht on $ 141.77K USD.
Kas LABUBU sel aastal kõrgemale ka suundub?
LABUBU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LABUBU hinna ennustust.
