L1 (L1) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi L1 (L1) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

L1 (L1) teave Lamina1 is a layer 1 blockchain and platform for the next era of IP and co-creation. Ametlik veebisait: https://lamina1.com Valge raamat: https://assets-global.website-files.com/63fe332d7b9ae4159d741e55/6435ef54d6c2e389be334d99_L1_Whitepaper_2023.pdf Plokiahela Explorer: https://subnets.avax.network/lamina1 Ostke L1 kohe!

Turukapital: $ 0.00
Koguvaru: $ 1.50B
Ringlev varu: $ 0.00
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.80M
Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.695
Kõigi aegade madalaim: $ 0.005989958974224507
Praegune hind: $ 0.007869

L1 (L1) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud L1 (L1) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate L1 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: L1 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate L1 tokeni tokenoomikat, avastage L1 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust L1 Kas olete huvitatud L1 (L1) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid L1 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas L1 MEXC-ist osta!

L1 (L1) hinna ajalugu L1 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage L1 hinna ajalugu kohe!

L1 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu L1 võiks suunduda? Meie L1 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake L1 tokeni hinna ennustust kohe!

