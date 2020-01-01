Kwenta (KWENTA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kwenta (KWENTA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kwenta (KWENTA) teave Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol. Ametlik veebisait: https://kwenta.io/ Valge raamat: https://docs.kwenta.io/ Plokiahela Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0x920cf626a271321c151d027030d5d08af699456b Ostke KWENTA kohe!

Kwenta (KWENTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kwenta (KWENTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M Koguvaru: $ 607.16K $ 607.16K $ 607.16K Ringlev varu: $ 431.81K $ 431.81K $ 431.81K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M Kõigi aegade kõrgeim: $ 813.36 $ 813.36 $ 813.36 Kõigi aegade madalaim: $ 7.175762743891336 $ 7.175762743891336 $ 7.175762743891336 Praegune hind: $ 10.339 $ 10.339 $ 10.339 Lisateave Kwenta (KWENTA) hinna kohta

Kwenta (KWENTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kwenta (KWENTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KWENTA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KWENTA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KWENTA tokeni tokenoomikat, avastage KWENTA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KWENTA Kas olete huvitatud Kwenta (KWENTA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KWENTA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KWENTA MEXC-ist osta!

Kwenta (KWENTA) hinna ajalugu KWENTA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KWENTA hinna ajalugu kohe!

KWENTA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KWENTA võiks suunduda? Meie KWENTA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KWENTA tokeni hinna ennustust kohe!

