Kwenta hind(KWENTA)

1 KWENTA/USD reaalajas hind:

$11.236
$11.236$11.236
-0.78%1D
USD
Kwenta (KWENTA) reaalajas hinnagraafik
Kwenta (KWENTA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 11.224
$ 11.224$ 11.224
24 h madal
$ 11.829
$ 11.829$ 11.829
24 h kõrge

$ 11.224
$ 11.224$ 11.224

$ 11.829
$ 11.829$ 11.829

$ 804.5456021143065
$ 804.5456021143065$ 804.5456021143065

$ 7.175762743891336
$ 7.175762743891336$ 7.175762743891336

-0.47%

-0.77%

+4.17%

+4.17%

Kwenta (KWENTA) reaalajas hind on $ 11.232. Viimase 24 tunni jooksul KWENTA kaubeldud madalaim $ 11.224 ja kõrgeim $ 11.829 näitab aktiivset turu volatiivsust. KWENTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 804.5456021143065 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 7.175762743891336.

Lüliajalise tootluse osas on KWENTA muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -0.77% 24 tunni vältel +4.17% viimase 7 päeva jooksul.

Kwenta (KWENTA) – turuteave

No.1426

$ 4.85M
$ 4.85M$ 4.85M

$ 55.41K
$ 55.41K$ 55.41K

$ 6.82M
$ 6.82M$ 6.82M

431.81K
431.81K 431.81K

607,155.62
607,155.62 607,155.62

OP

Kwenta praegune turukapitalisatsioon on $ 4.85M $ 55.41K 24 tunnise kauplemismahuga. KWENTA ringlev varu on 431.81K, mille koguvaru on 607155.62.

Kwenta (KWENTA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kwenta tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.08833-0.77%
30 päeva$ +0.476+4.42%
60 päeva$ +1.865+19.91%
90 päeva$ -0.422-3.63%
Kwenta Hinnamuutus täna

Täna registreeris KWENTA muutuse $ -0.08833 (-0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kwenta 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.476 (+4.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kwenta 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KWENTA $ +1.865 (+19.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kwenta 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.422 (-3.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kwenta (KWENTA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kwenta hinnaajaloo lehte.

Mis on Kwenta (KWENTA)

Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.

Kwenta on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kwenta investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KWENTA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kwenta kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kwenta ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kwenta hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kwenta (KWENTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kwenta (KWENTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kwenta nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kwenta hinna ennustust kohe!

Kwenta (KWENTA) tokenoomika

Kwenta (KWENTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KWENTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kwenta (KWENTA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kwenta osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kwenta osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KWENTA kohalike valuutade suhtes

1 Kwenta(KWENTA)/VND
295,570.08
1 Kwenta(KWENTA)/AUD
A$17.18496
1 Kwenta(KWENTA)/GBP
8.19936
1 Kwenta(KWENTA)/EUR
9.5472
1 Kwenta(KWENTA)/USD
$11.232
1 Kwenta(KWENTA)/MYR
RM47.28672
1 Kwenta(KWENTA)/TRY
458.8272
1 Kwenta(KWENTA)/JPY
¥1,651.104
1 Kwenta(KWENTA)/ARS
ARS$14,549.14656
1 Kwenta(KWENTA)/RUB
894.51648
1 Kwenta(KWENTA)/INR
982.91232
1 Kwenta(KWENTA)/IDR
Rp181,161.26496
1 Kwenta(KWENTA)/KRW
15,599.90016
1 Kwenta(KWENTA)/PHP
635.1696
1 Kwenta(KWENTA)/EGP
￡E.541.60704
1 Kwenta(KWENTA)/BRL
R$60.6528
1 Kwenta(KWENTA)/CAD
C$15.50016
1 Kwenta(KWENTA)/BDT
1,364.01408
1 Kwenta(KWENTA)/NGN
17,226.96768
1 Kwenta(KWENTA)/UAH
462.87072
1 Kwenta(KWENTA)/VES
Bs1,516.32
1 Kwenta(KWENTA)/CLP
$10,827.648
1 Kwenta(KWENTA)/PKR
Rs3,181.80096
1 Kwenta(KWENTA)/KZT
6,081.11712
1 Kwenta(KWENTA)/THB
฿363.46752
1 Kwenta(KWENTA)/TWD
NT$337.29696
1 Kwenta(KWENTA)/AED
د.إ41.22144
1 Kwenta(KWENTA)/CHF
Fr8.9856
1 Kwenta(KWENTA)/HKD
HK$87.83424
1 Kwenta(KWENTA)/AMD
֏4,293.54432
1 Kwenta(KWENTA)/MAD
.د.م100.97568
1 Kwenta(KWENTA)/MXN
$210.26304
1 Kwenta(KWENTA)/PLN
40.77216
1 Kwenta(KWENTA)/RON
лв48.52224
1 Kwenta(KWENTA)/SEK
kr107.04096
1 Kwenta(KWENTA)/BGN
лв18.75744
1 Kwenta(KWENTA)/HUF
Ft3,789.45216
1 Kwenta(KWENTA)/CZK
234.63648
1 Kwenta(KWENTA)/KWD
د.ك3.42576
1 Kwenta(KWENTA)/ILS
37.85184
1 Kwenta(KWENTA)/NOK
kr114.11712
1 Kwenta(KWENTA)/NZD
$18.86976

Kwenta ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kwenta võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Kwenta ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kwenta kohta

Kui palju on Kwenta (KWENTA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KWENTA hind USD on 11.232 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KWENTA/USD hind?
Praegune hind KWENTA/USD on $ 11.232. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kwenta turukapitalisatsioon?
KWENTA turukapitalisatsioon on $ 4.85M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KWENTA ringlev varu?
KWENTA ringlev varu on 431.81K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KWENTA (ATH) hind?
KWENTA saavutab ATH hinna summas 804.5456021143065 USD.
Mis oli kõigi aegade KWENTA madalaim (ATL) hind?
KWENTA nägi ATL hinda summas 7.175762743891336 USD.
Milline on KWENTA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KWENTA kauplemismaht on $ 55.41K USD.
Kas KWENTA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KWENTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KWENTA hinna ennustust.
Kwenta (KWENTA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

