Kingaru (KRU) teave Kingaru is a highly scalable, fast, secure blockchain that enables developers to build decentralized E-Commerce applications that blend AI, cloud computing and blockchain technology. Ametlik veebisait: https://kingaru.com/ Valge raamat: https://kingaru.com/wp-content/uploads/2022/10/May-2022-Kingaru-Whitepaper-v.1.1.docx.pdf Plokiahela Explorer: https://scan.kingaru.com/ Ostke KRU kohe!

Kingaru (KRU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kingaru (KRU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.47 $ 0.47 $ 0.47 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000244590678953946 $ 0.000244590678953946 $ 0.000244590678953946 Praegune hind: $ 0.003295 $ 0.003295 $ 0.003295 Lisateave Kingaru (KRU) hinna kohta

Kingaru (KRU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kingaru (KRU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KRU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KRU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KRU tokeni tokenoomikat, avastage KRU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KRU Kas olete huvitatud Kingaru (KRU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KRU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KRU MEXC-ist osta!

Kingaru (KRU) hinna ajalugu KRU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KRU hinna ajalugu kohe!

KRU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KRU võiks suunduda? Meie KRU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KRU tokeni hinna ennustust kohe!

