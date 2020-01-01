Kromatika (KROM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kromatika (KROM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kromatika (KROM) teave Kromatika Finance is a decentralized exchange (DEX) powered by Uniswap and Chainlink oﬀering its users an innovative, more user-friendly trading experience. Ametlik veebisait: https://kromatika.finance Valge raamat: https://docs.kromatika.finance/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x3af33bef05c2dcb3c7288b77fe1c8d2aeba4d789 Ostke KROM kohe!

Kromatika (KROM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kromatika (KROM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 968.99K $ 968.99K $ 968.99K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 80.28M $ 80.28M $ 80.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.09099 $ 0.09099 $ 0.09099 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005198061460515617 $ 0.005198061460515617 $ 0.005198061460515617 Praegune hind: $ 0.01207 $ 0.01207 $ 0.01207 Lisateave Kromatika (KROM) hinna kohta

Kromatika (KROM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kromatika (KROM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KROM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KROM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KROM tokeni tokenoomikat, avastage KROM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KROM Kas olete huvitatud Kromatika (KROM) lisamisest oma portfooliosse?

Kromatika (KROM) hinna ajalugu KROM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KROM hinna ajalugu kohe!

KROM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KROM võiks suunduda? Meie KROM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KROM tokeni hinna ennustust kohe!

