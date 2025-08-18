Rohkem infot KROM

Kromatika hind(KROM)

1 KROM/USD reaalajas hind:

$0.012937
$0.012937
+8.21%1D
USD
Kromatika (KROM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:32:58 (UTC+8)

Kromatika (KROM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.011935
$ 0.011935
24 h madal
$ 0.012991
$ 0.012991
24 h kõrge

$ 0.011935
$ 0.011935

$ 0.012991
$ 0.012991

$ 0.24019408331543107
$ 0.24019408331543107

$ 0.005198061460515617
$ 0.005198061460515617

+8.32%

+8.21%

+5.04%

+5.04%

Kromatika (KROM) reaalajas hind on $ 0.012937. Viimase 24 tunni jooksul KROM kaubeldud madalaim $ 0.011935 ja kõrgeim $ 0.012991 näitab aktiivset turu volatiivsust. KROMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.24019408331543107 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005198061460515617.

Lüliajalise tootluse osas on KROM muutunud +8.32% viimase tunni jooksul, +8.21% 24 tunni vältel +5.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kromatika (KROM) – turuteave

No.2129

$ 1.04M
$ 1.04M

$ 54.40K
$ 54.40K

$ 1.29M
$ 1.29M

80.28M
80.28M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

80.28%

ETH

Kromatika praegune turukapitalisatsioon on $ 1.04M $ 54.40K 24 tunnise kauplemismahuga. KROM ringlev varu on 80.28M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.29M.

Kromatika (KROM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kromatika tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00098154+8.21%
30 päeva$ +0.002459+23.46%
60 päeva$ +0.005377+71.12%
90 päeva$ +0.004395+51.45%
Kromatika Hinnamuutus täna

Täna registreeris KROM muutuse $ +0.00098154 (+8.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kromatika 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.002459 (+23.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kromatika 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KROM $ +0.005377 (+71.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kromatika 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.004395 (+51.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kromatika (KROM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kromatika hinnaajaloo lehte.

Mis on Kromatika (KROM)

Kromatika Finance is a decentralized exchange (DEX) powered by Uniswap and Chainlink oﬀering its users an innovative, more user-friendly trading experience.

Kromatika on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kromatika investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KROM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kromatika kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kromatika ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kromatika hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kromatika (KROM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kromatika (KROM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kromatika nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kromatika hinna ennustust kohe!

Kromatika (KROM) tokenoomika

Kromatika (KROM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KROM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kromatika (KROM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kromatika osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kromatika osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KROM kohalike valuutade suhtes

1 Kromatika(KROM)/VND
340.437155
1 Kromatika(KROM)/AUD
A$0.01966424
1 Kromatika(KROM)/GBP
0.00944401
1 Kromatika(KROM)/EUR
0.01099645
1 Kromatika(KROM)/USD
$0.012937
1 Kromatika(KROM)/MYR
RM0.05446477
1 Kromatika(KROM)/TRY
0.52770023
1 Kromatika(KROM)/JPY
¥1.901739
1 Kromatika(KROM)/ARS
ARS$16.77941837
1 Kromatika(KROM)/RUB
1.03120827
1 Kromatika(KROM)/INR
1.13211687
1 Kromatika(KROM)/IDR
Rp208.66126111
1 Kromatika(KROM)/KRW
17.96794056
1 Kromatika(KROM)/PHP
0.73158735
1 Kromatika(KROM)/EGP
￡E.0.62433962
1 Kromatika(KROM)/BRL
R$0.0698598
1 Kromatika(KROM)/CAD
C$0.01785306
1 Kromatika(KROM)/BDT
1.57106928
1 Kromatika(KROM)/NGN
19.84199438
1 Kromatika(KROM)/UAH
0.53313377
1 Kromatika(KROM)/VES
Bs1.746495
1 Kromatika(KROM)/CLP
$12.471268
1 Kromatika(KROM)/PKR
Rs3.66479336
1 Kromatika(KROM)/KZT
7.00422117
1 Kromatika(KROM)/THB
฿0.41902943
1 Kromatika(KROM)/TWD
NT$0.38849811
1 Kromatika(KROM)/AED
د.إ0.04747879
1 Kromatika(KROM)/CHF
Fr0.0103496
1 Kromatika(KROM)/HKD
HK$0.10116734
1 Kromatika(KROM)/AMD
֏4.94529762
1 Kromatika(KROM)/MAD
.د.م0.11630363
1 Kromatika(KROM)/MXN
$0.24412119
1 Kromatika(KROM)/PLN
0.04709068
1 Kromatika(KROM)/RON
лв0.05588784
1 Kromatika(KROM)/SEK
kr0.12354835
1 Kromatika(KROM)/BGN
лв0.02160479
1 Kromatika(KROM)/HUF
Ft4.3675312
1 Kromatika(KROM)/CZK
0.2703833
1 Kromatika(KROM)/KWD
د.ك0.003945785
1 Kromatika(KROM)/ILS
0.04359769
1 Kromatika(KROM)/NOK
kr0.13182803
1 Kromatika(KROM)/NZD
$0.02173416

Kromatika ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kromatika võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Kromatika ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kromatika kohta

Kui palju on Kromatika (KROM) tänapäeval väärt?
Reaalajas KROM hind USD on 0.012937 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KROM/USD hind?
Praegune hind KROM/USD on $ 0.012937. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kromatika turukapitalisatsioon?
KROM turukapitalisatsioon on $ 1.04M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KROM ringlev varu?
KROM ringlev varu on 80.28M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KROM (ATH) hind?
KROM saavutab ATH hinna summas 0.24019408331543107 USD.
Mis oli kõigi aegade KROM madalaim (ATL) hind?
KROM nägi ATL hinda summas 0.005198061460515617 USD.
Milline on KROM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KROM kauplemismaht on $ 54.40K USD.
Kas KROM sel aastal kõrgemale ka suundub?
KROM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KROM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:32:58 (UTC+8)

Kromatika (KROM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

