Kroma (KRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kroma (KRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kroma (KRO) teave As Asia’s leading Layer 2 solution built on the Superchain and backed by Wemade, Kroma is the first OP Stack rollup with an active fault-proof system utilizing zkEVM, will transition to a universal ZK Rollup once the generation of ZK proofs becomes more cost-efficient and faster — using its original modular ZK backend library, Tachyon, and plans to push for a gamified Web3 experience, leveraging its strengths in gaming, consumer applications, the Asian market, and technical capabilities to foster true universal Web3 adoption. Ametlik veebisait: https://kroma.network/ Valge raamat: https://docs.kroma.network/ Plokiahela Explorer: https://blockscout.kroma.network/ Ostke KRO kohe!

Kroma (KRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kroma (KRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.12 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000999986827910333 Praegune hind: $ 0.002365 Lisateave Kroma (KRO) hinna kohta

Kroma (KRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kroma (KRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KRO tokeni tokenoomikat, avastage KRO tokeni reaalajas hinda!

Kroma (KRO) hinna ajalugu KRO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KRO hinna ajalugu kohe!

KRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KRO võiks suunduda? Meie KRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KRO tokeni hinna ennustust kohe!

