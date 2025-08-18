Kroma (KRO) reaalajas hind on $ 0.00234. Viimase 24 tunni jooksul KRO kaubeldud madalaim $ 0.002311 ja kõrgeim $ 0.002368 näitab aktiivset turu volatiivsust. KROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11761735221077402 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000999986827910333.
Lüliajalise tootluse osas on KRO muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -31.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kroma (KRO) – turuteave
Kroma praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 68.65K 24 tunnise kauplemismahuga. KRO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.34M.
Kroma (KRO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kroma tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000798
-0.33%
30 päeva
$ -0.002316
-49.75%
60 päeva
$ -0.00198
-45.84%
90 päeva
$ -0.00329
-58.44%
Kroma Hinnamuutus täna
Täna registreeris KRO muutuse $ -0.00000798 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kroma 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002316 (-49.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kroma 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KRO $ -0.00198 (-45.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kroma 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00329 (-58.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
As Asia’s leading Layer 2 solution built on the Superchain and backed by Wemade, Kroma is the first OP Stack rollup with an active fault-proof system utilizing zkEVM, will transition to a universal ZK Rollup once the generation of ZK proofs becomes more cost-efficient and faster — using its original modular ZK backend library, Tachyon, and plans to push for a gamified Web3 experience, leveraging its strengths in gaming, consumer applications, the Asian market, and technical capabilities to foster true universal Web3 adoption.
