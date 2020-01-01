KREST (KREST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KREST (KREST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KREST (KREST) teave Krest is peaq’s canary network - the world's first and only Economy of Things simulation network. krest is your home for socio-economic, technical, community, and governance innovation and experimentation within the peaq ecosystem. Launch dApps, DePINs, and tools for the Economy of Things and assess their impact in a live environment on a public blockchain network, without running the risk of causing real-world harm. Ametlik veebisait: https://krest.peaq.network/ Valge raamat: https://docs.peaq.network/docs/learn/what-is-peaq/ Plokiahela Explorer: https://krest.subscan.io/ Ostke KREST kohe!

KREST (KREST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KREST (KREST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.83M $ 3.83M $ 3.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.49999 $ 1.49999 $ 1.49999 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004753019519115893 $ 0.004753019519115893 $ 0.004753019519115893 Praegune hind: $ 0.00958 $ 0.00958 $ 0.00958 Lisateave KREST (KREST) hinna kohta

KREST (KREST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KREST (KREST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KREST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KREST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KREST tokeni tokenoomikat, avastage KREST tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KREST Kas olete huvitatud KREST (KREST) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KREST ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KREST MEXC-ist osta!

KREST (KREST) hinna ajalugu KREST hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KREST hinna ajalugu kohe!

KREST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KREST võiks suunduda? Meie KREST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KREST tokeni hinna ennustust kohe!

