KREST (KREST) reaalajas hind on $ 0.00994. Viimase 24 tunni jooksul KREST kaubeldud madalaim $ 0.00965 ja kõrgeim $ 0.0108 näitab aktiivset turu volatiivsust. KRESTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5241019748010083 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004753019519115893.
Lüliajalise tootluse osas on KREST muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, -0.30% 24 tunni vältel -3.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
KREST (KREST) – turuteave
No.3830
KREST praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 184.08K 24 tunnise kauplemismahuga. KREST ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 400000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.98M.
KREST (KREST) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse KREST tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000299
-0.30%
30 päeva
$ +0.00388
+64.02%
60 päeva
$ +0.00045
+4.74%
90 päeva
$ -0.00577
-36.73%
KREST Hinnamuutus täna
Täna registreeris KREST muutuse $ -0.0000299 (-0.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
KREST 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00388 (+64.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
KREST 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KREST $ +0.00045 (+4.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
KREST 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00577 (-36.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada KREST (KREST) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Krest is peaq’s canary network - the world's first and only Economy of Things simulation network. krest is your home for socio-economic, technical, community, and governance innovation and experimentation within the peaq ecosystem. Launch dApps, DePINs, and tools for the Economy of Things and assess their impact in a live environment on a public blockchain network, without running the risk of causing real-world harm.
KREST on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KREST investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KREST panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse KREST kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KREST ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
KREST hinna ennustus (USD)
Kui palju on KREST (KREST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KREST (KREST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KREST nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
KREST (KREST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KREST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
KREST (KREST) ostujuhend
Kas otsite, kuidas KREST osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KREST osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
