KREST hind(KREST)

1 KREST/USD reaalajas hind:

-0.30%1D
USD
KREST (KREST) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:32:36 (UTC+8)

KREST (KREST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.0108
$ 0.0108$ 0.0108
24 h kõrge

+0.10%

-0.30%

-3.69%

-3.69%

KREST (KREST) reaalajas hind on $ 0.00994. Viimase 24 tunni jooksul KREST kaubeldud madalaim $ 0.00965 ja kõrgeim $ 0.0108 näitab aktiivset turu volatiivsust. KRESTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5241019748010083 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004753019519115893.

Lüliajalise tootluse osas on KREST muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, -0.30% 24 tunni vältel -3.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KREST (KREST) – turuteave

No.3830

0.00%

KREST

KREST praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 184.08K 24 tunnise kauplemismahuga. KREST ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 400000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.98M.

KREST (KREST) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KREST tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000299-0.30%
30 päeva$ +0.00388+64.02%
60 päeva$ +0.00045+4.74%
90 päeva$ -0.00577-36.73%
KREST Hinnamuutus täna

Täna registreeris KREST muutuse $ -0.0000299 (-0.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KREST 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00388 (+64.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KREST 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KREST $ +0.00045 (+4.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KREST 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00577 (-36.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada KREST (KREST) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe KREST hinnaajaloo lehte.

Mis on KREST (KREST)

Krest is peaq’s canary network - the world's first and only Economy of Things simulation network. krest is your home for socio-economic, technical, community, and governance innovation and experimentation within the peaq ecosystem. Launch dApps, DePINs, and tools for the Economy of Things and assess their impact in a live environment on a public blockchain network, without running the risk of causing real-world harm.

KREST on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KREST investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KREST panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KREST kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KREST ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KREST hinna ennustus (USD)

Kui palju on KREST (KREST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KREST (KREST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KREST nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KREST hinna ennustust kohe!

KREST (KREST) tokenoomika

KREST (KREST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KREST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KREST (KREST) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KREST osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KREST osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KREST kohalike valuutade suhtes

1 KREST(KREST)/VND
261.5711
1 KREST(KREST)/AUD
A$0.0151088
1 KREST(KREST)/GBP
0.0072562
1 KREST(KREST)/EUR
0.008449
1 KREST(KREST)/USD
$0.00994
1 KREST(KREST)/MYR
RM0.0418474
1 KREST(KREST)/TRY
0.4054526
1 KREST(KREST)/JPY
¥1.46118
1 KREST(KREST)/ARS
ARS$12.8922794
1 KREST(KREST)/RUB
0.7923174
1 KREST(KREST)/INR
0.8698494
1 KREST(KREST)/IDR
Rp160.3225582
1 KREST(KREST)/KRW
13.8054672
1 KREST(KREST)/PHP
0.562107
1 KREST(KREST)/EGP
￡E.0.4797044
1 KREST(KREST)/BRL
R$0.053676
1 KREST(KREST)/CAD
C$0.0137172
1 KREST(KREST)/BDT
1.2071136
1 KREST(KREST)/NGN
15.2453756
1 KREST(KREST)/UAH
0.4096274
1 KREST(KREST)/VES
Bs1.3419
1 KREST(KREST)/CLP
$9.58216
1 KREST(KREST)/PKR
Rs2.8158032
1 KREST(KREST)/KZT
5.3816154
1 KREST(KREST)/THB
฿0.3219566
1 KREST(KREST)/TWD
NT$0.2984982
1 KREST(KREST)/AED
د.إ0.0364798
1 KREST(KREST)/CHF
Fr0.007952
1 KREST(KREST)/HKD
HK$0.0777308
1 KREST(KREST)/AMD
֏3.7996644
1 KREST(KREST)/MAD
.د.م0.0893606
1 KREST(KREST)/MXN
$0.1875678
1 KREST(KREST)/PLN
0.0361816
1 KREST(KREST)/RON
лв0.0429408
1 KREST(KREST)/SEK
kr0.094927
1 KREST(KREST)/BGN
лв0.0165998
1 KREST(KREST)/HUF
Ft3.355744
1 KREST(KREST)/CZK
0.207746
1 KREST(KREST)/KWD
د.ك0.0030317
1 KREST(KREST)/ILS
0.0334978
1 KREST(KREST)/NOK
kr0.1012886
1 KREST(KREST)/NZD
$0.0166992

KREST ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KREST võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse KREST ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KREST kohta

Kui palju on KREST (KREST) tänapäeval väärt?
Reaalajas KREST hind USD on 0.00994 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KREST/USD hind?
Praegune hind KREST/USD on $ 0.00994. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KREST turukapitalisatsioon?
KREST turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KREST ringlev varu?
KREST ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KREST (ATH) hind?
KREST saavutab ATH hinna summas 1.5241019748010083 USD.
Mis oli kõigi aegade KREST madalaim (ATL) hind?
KREST nägi ATL hinda summas 0.004753019519115893 USD.
Milline on KREST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KREST kauplemismaht on $ 184.08K USD.
Kas KREST sel aastal kõrgemale ka suundub?
KREST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KREST hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:32:36 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

