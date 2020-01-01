KonnektVPN (KPN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KonnektVPN (KPN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KonnektVPN (KPN) teave KonnektVPN is a Next Generation VPN powered and driven by Ai for enhancing your digital experience. Ametlik veebisait: https://www.konnektvpn.com Valge raamat: https://konnektvpn.com/docs/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x8328e6fceC9477C28298c9f02d740Dd87a1683e5 Ostke KPN kohe!

KonnektVPN (KPN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KonnektVPN (KPN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 73.49K $ 73.49K $ 73.49K Koguvaru: $ 248.81M $ 248.81M $ 248.81M Ringlev varu: $ 32.15M $ 32.15M $ 32.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 568.79K $ 568.79K $ 568.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.078 $ 0.078 $ 0.078 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001316014955913772 $ 0.001316014955913772 $ 0.001316014955913772 Praegune hind: $ 0.002286 $ 0.002286 $ 0.002286 Lisateave KonnektVPN (KPN) hinna kohta

KonnektVPN (KPN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KonnektVPN (KPN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KPN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KPN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KPN tokeni tokenoomikat, avastage KPN tokeni reaalajas hinda!

KonnektVPN (KPN) hinna ajalugu KPN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KPN hinna ajalugu kohe!

KPN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KPN võiks suunduda? Meie KPN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KPN tokeni hinna ennustust kohe!

