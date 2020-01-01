KonnektVPN (KPN) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi KonnektVPN (KPN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

KonnektVPN (KPN) teave

KonnektVPN is a Next Generation VPN powered and driven by Ai for enhancing your digital experience.

Ametlik veebisait:
https://www.konnektvpn.com
Valge raamat:
https://konnektvpn.com/docs/whitepaper.pdf
Plokiahela Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x8328e6fceC9477C28298c9f02d740Dd87a1683e5

KonnektVPN (KPN) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage KonnektVPN (KPN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 73.49K
$ 73.49K
Koguvaru:
$ 248.81M
$ 248.81M
Ringlev varu:
$ 32.15M
$ 32.15M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 568.79K
$ 568.79K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.078
$ 0.078
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.001316014955913772
$ 0.001316014955913772
Praegune hind:
$ 0.002286
$ 0.002286

KonnektVPN (KPN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

KonnektVPN (KPN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate KPN tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

KPN tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate KPN tokeni tokenoomikat, avastage KPN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KPN

Kas olete huvitatud KonnektVPN (KPN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KPN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

KonnektVPN (KPN) hinna ajalugu

KPN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

KPN – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu KPN võiks suunduda? Meie KPN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.