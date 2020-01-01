K-POP Click (KPC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi K-POP Click (KPC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

K-POP Click (KPC) teave As a space that presents communication between KPOP artists and users through KPOP-related blockchain platforms, K Pop Click intends to present a new worldview of KPOP in conjunction with Metabus in the future. Ametlik veebisait: https://www.kpopclick.com/ Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x6b340661bb35553e1279d334f3454cc59a5d1492?a=0xb864ad390751fe7bcf80d5ea99f0b4d8dd495c53 Ostke KPC kohe!

K-POP Click (KPC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage K-POP Click (KPC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.58M $ 16.58M $ 16.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.003316 $ 0.003316 $ 0.003316 Lisateave K-POP Click (KPC) hinna kohta

K-POP Click (KPC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud K-POP Click (KPC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KPC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KPC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KPC tokeni tokenoomikat, avastage KPC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KPC Kas olete huvitatud K-POP Click (KPC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KPC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KPC MEXC-ist osta!

K-POP Click (KPC) hinna ajalugu KPC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KPC hinna ajalugu kohe!

KPC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KPC võiks suunduda? Meie KPC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KPC tokeni hinna ennustust kohe!

