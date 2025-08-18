K-POP Click (KPC) reaalajas hind on $ 0.00351. Viimase 24 tunni jooksul KPC kaubeldud madalaim $ 0.003242 ja kõrgeim $ 0.003621 näitab aktiivset turu volatiivsust. KPCkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on KPC muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -2.58% 24 tunni vältel -0.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
K-POP Click (KPC) – turuteave
$ 51.51K
$ 17.55M
5,000,000,000
MATIC
K-POP Click praegune turukapitalisatsioon on --$ 51.51K 24 tunnise kauplemismahuga. KPC ringlev varu on --, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
K-POP Click (KPC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse K-POP Click tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00009293
-2.58%
30 päeva
$ -0.000094
-2.61%
60 päeva
$ +0.000904
+34.68%
90 päeva
$ -0.000636
-15.35%
K-POP Click Hinnamuutus täna
Täna registreeris KPC muutuse $ -0.00009293 (-2.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
K-POP Click 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000094 (-2.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
K-POP Click 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KPC $ +0.000904 (+34.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
K-POP Click 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000636 (-15.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada K-POP Click (KPC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
As a space that presents communication between KPOP artists and users through KPOP-related blockchain platforms, K Pop Click intends to present a new worldview of KPOP in conjunction with Metabus in the future.
K-POP Click hinna ennustus (USD)
