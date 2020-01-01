Keep3rV1 (KP3R) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Keep3rV1 (KP3R) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Keep3rV1 (KP3R) teave Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs. Ametlik veebisait: https://keep3r.network/ Valge raamat: https://docs.keep3r.network/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/3a2VW9t5N6p4baMW3M6yLH1UJ9imMt7VsyUk6ouXPVLq Ostke KP3R kohe!

Keep3rV1 (KP3R) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Keep3rV1 (KP3R) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Koguvaru: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K Ringlev varu: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2,063.04 $ 2,063.04 $ 2,063.04 Kõigi aegade madalaim: $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 Praegune hind: $ 5.594 $ 5.594 $ 5.594 Lisateave Keep3rV1 (KP3R) hinna kohta

Keep3rV1 (KP3R) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Keep3rV1 (KP3R) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KP3R tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KP3R tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KP3R tokeni tokenoomikat, avastage KP3R tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KP3R Kas olete huvitatud Keep3rV1 (KP3R) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KP3R ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KP3R MEXC-ist osta!

Keep3rV1 (KP3R) hinna ajalugu KP3R hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KP3R hinna ajalugu kohe!

KP3R – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KP3R võiks suunduda? Meie KP3R hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KP3R tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!