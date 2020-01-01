Keep3rV1 (KP3R) tokenoomika

Keep3rV1 (KP3R) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Keep3rV1 (KP3R) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Keep3rV1 (KP3R) teave

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

Ametlik veebisait:
https://keep3r.network/
Valge raamat:
https://docs.keep3r.network/
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/3a2VW9t5N6p4baMW3M6yLH1UJ9imMt7VsyUk6ouXPVLq

Keep3rV1 (KP3R) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Keep3rV1 (KP3R) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M
Koguvaru:
$ 425.18K
$ 425.18K$ 425.18K
Ringlev varu:
$ 425.18K
$ 425.18K$ 425.18K
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 2,063.04
$ 2,063.04$ 2,063.04
Kõigi aegade madalaim:
$ 4.233424259981904
$ 4.233424259981904$ 4.233424259981904
Praegune hind:
$ 5.594
$ 5.594$ 5.594

Keep3rV1 (KP3R) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Keep3rV1 (KP3R) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate KP3R tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

KP3R tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate KP3R tokeni tokenoomikat, avastage KP3R tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KP3R

Kas olete huvitatud Keep3rV1 (KP3R) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KP3R ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Keep3rV1 (KP3R) hinna ajalugu

KP3R hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

KP3R – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu KP3R võiks suunduda? Meie KP3R hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.