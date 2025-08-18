Mis on Keep3rV1 (KP3R)

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

Keep3rV1 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Keep3rV1 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida KP3R panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Keep3rV1 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Keep3rV1 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Keep3rV1 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Keep3rV1 (KP3R) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Keep3rV1 (KP3R) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Keep3rV1 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Keep3rV1 hinna ennustust kohe!

Keep3rV1 (KP3R) tokenoomika

Keep3rV1 (KP3R) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KP3R tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Keep3rV1 (KP3R) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Keep3rV1 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Keep3rV1 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KP3R kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Keep3rV1 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Keep3rV1 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Keep3rV1 kohta Kui palju on Keep3rV1 (KP3R) tänapäeval väärt? Reaalajas KP3R hind USD on 5.957 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KP3R/USD hind? $ 5.957 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KP3R/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Keep3rV1 turukapitalisatsioon? KP3R turukapitalisatsioon on $ 2.53M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KP3R ringlev varu? KP3R ringlev varu on 425.18K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KP3R (ATH) hind? KP3R saavutab ATH hinna summas 2,056.096236418172 USD . Mis oli kõigi aegade KP3R madalaim (ATL) hind? KP3R nägi ATL hinda summas 4.233424259981904 USD . Milline on KP3R kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KP3R kauplemismaht on $ 54.73K USD . Kas KP3R sel aastal kõrgemale ka suundub? KP3R võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KP3R hinna ennustust

Keep3rV1 (KP3R) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.