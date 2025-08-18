Keep3rV1 (KP3R) reaalajas hind on $ 5.957. Viimase 24 tunni jooksul KP3R kaubeldud madalaim $ 5.822 ja kõrgeim $ 6.262 näitab aktiivset turu volatiivsust. KP3Rkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2,056.096236418172 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 4.233424259981904.
Lüliajalise tootluse osas on KP3R muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel -9.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Keep3rV1 (KP3R) – turuteave
No.1752
$ 2.53M
$ 54.73K
$ 2.53M
425.18K
425,178
ETH
Keep3rV1 praegune turukapitalisatsioon on $ 2.53M$ 54.73K 24 tunnise kauplemismahuga. KP3R ringlev varu on 425.18K, mille koguvaru on 425178. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Keep3rV1 (KP3R) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Keep3rV1 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00298
+0.05%
30 päeva
$ +0.366
+6.54%
60 päeva
$ +0.609
+11.38%
90 päeva
$ -1.299
-17.91%
Keep3rV1 Hinnamuutus täna
Täna registreeris KP3R muutuse $ +0.00298 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Keep3rV1 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.366 (+6.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Keep3rV1 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KP3R $ +0.609 (+11.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Keep3rV1 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.299 (-17.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Keep3rV1 (KP3R) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.
Keep3rV1 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Keep3rV1 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KP3R panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Keep3rV1 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Keep3rV1 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Keep3rV1 hinna ennustus (USD)
Kui palju on Keep3rV1 (KP3R) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Keep3rV1 (KP3R) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Keep3rV1 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Keep3rV1 (KP3R) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KP3R tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Keep3rV1 (KP3R) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Keep3rV1 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Keep3rV1 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.