Keep3rV1 logo

Keep3rV1 hind(KP3R)

1 KP3R/USD reaalajas hind:

$5.957
$5.957
+0.05%1D
USD
Keep3rV1 (KP3R) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:22:45 (UTC+8)

Keep3rV1 (KP3R) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 5.822
$ 5.822
24 h madal
$ 6.262
$ 6.262
24 h kõrge

$ 5.822
$ 5.822

$ 6.262
$ 6.262

$ 2,056.096236418172
$ 2,056.096236418172

$ 4.233424259981904
$ 4.233424259981904

+0.26%

+0.05%

-9.51%

-9.51%

Keep3rV1 (KP3R) reaalajas hind on $ 5.957. Viimase 24 tunni jooksul KP3R kaubeldud madalaim $ 5.822 ja kõrgeim $ 6.262 näitab aktiivset turu volatiivsust. KP3Rkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2,056.096236418172 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 4.233424259981904.

Lüliajalise tootluse osas on KP3R muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel -9.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Keep3rV1 (KP3R) – turuteave

No.1752

$ 2.53M
$ 2.53M

$ 54.73K
$ 54.73K

$ 2.53M
$ 2.53M

425.18K
425.18K

425,178
425,178

ETH

Keep3rV1 praegune turukapitalisatsioon on $ 2.53M $ 54.73K 24 tunnise kauplemismahuga. KP3R ringlev varu on 425.18K, mille koguvaru on 425178. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Keep3rV1 (KP3R) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Keep3rV1 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00298+0.05%
30 päeva$ +0.366+6.54%
60 päeva$ +0.609+11.38%
90 päeva$ -1.299-17.91%
Keep3rV1 Hinnamuutus täna

Täna registreeris KP3R muutuse $ +0.00298 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Keep3rV1 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.366 (+6.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Keep3rV1 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KP3R $ +0.609 (+11.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Keep3rV1 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.299 (-17.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Keep3rV1 (KP3R) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Keep3rV1 hinnaajaloo lehte.

Mis on Keep3rV1 (KP3R)

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

Keep3rV1 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Keep3rV1 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KP3R panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Keep3rV1 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Keep3rV1 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Keep3rV1 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Keep3rV1 (KP3R) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Keep3rV1 (KP3R) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Keep3rV1 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Keep3rV1 hinna ennustust kohe!

Keep3rV1 (KP3R) tokenoomika

Keep3rV1 (KP3R) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KP3R tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Keep3rV1 (KP3R) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Keep3rV1 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Keep3rV1 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KP3R kohalike valuutade suhtes

1 Keep3rV1(KP3R)/VND
156,758.455
1 Keep3rV1(KP3R)/AUD
A$9.05464
1 Keep3rV1(KP3R)/GBP
4.34861
1 Keep3rV1(KP3R)/EUR
5.06345
1 Keep3rV1(KP3R)/USD
$5.957
1 Keep3rV1(KP3R)/MYR
RM25.07897
1 Keep3rV1(KP3R)/TRY
242.98603
1 Keep3rV1(KP3R)/JPY
¥875.679
1 Keep3rV1(KP3R)/ARS
ARS$7,726.28857
1 Keep3rV1(KP3R)/RUB
474.83247
1 Keep3rV1(KP3R)/INR
521.29707
1 Keep3rV1(KP3R)/IDR
Rp96,080.63171
1 Keep3rV1(KP3R)/KRW
8,273.55816
1 Keep3rV1(KP3R)/PHP
336.86835
1 Keep3rV1(KP3R)/EGP
￡E.287.48482
1 Keep3rV1(KP3R)/BRL
R$32.1678
1 Keep3rV1(KP3R)/CAD
C$8.22066
1 Keep3rV1(KP3R)/BDT
723.41808
1 Keep3rV1(KP3R)/NGN
9,136.48918
1 Keep3rV1(KP3R)/UAH
245.48797
1 Keep3rV1(KP3R)/VES
Bs804.195
1 Keep3rV1(KP3R)/CLP
$5,742.548
1 Keep3rV1(KP3R)/PKR
Rs1,687.49896
1 Keep3rV1(KP3R)/KZT
3,225.17937
1 Keep3rV1(KP3R)/THB
฿192.94723
1 Keep3rV1(KP3R)/TWD
NT$178.88871
1 Keep3rV1(KP3R)/AED
د.إ21.86219
1 Keep3rV1(KP3R)/CHF
Fr4.7656
1 Keep3rV1(KP3R)/HKD
HK$46.58374
1 Keep3rV1(KP3R)/AMD
֏2,277.12282
1 Keep3rV1(KP3R)/MAD
.د.م53.55343
1 Keep3rV1(KP3R)/MXN
$112.40859
1 Keep3rV1(KP3R)/PLN
21.68348
1 Keep3rV1(KP3R)/RON
лв25.73424
1 Keep3rV1(KP3R)/SEK
kr56.88935
1 Keep3rV1(KP3R)/BGN
лв9.94819
1 Keep3rV1(KP3R)/HUF
Ft2,011.0832
1 Keep3rV1(KP3R)/CZK
124.5013
1 Keep3rV1(KP3R)/KWD
د.ك1.816885
1 Keep3rV1(KP3R)/ILS
20.07509
1 Keep3rV1(KP3R)/NOK
kr60.70183
1 Keep3rV1(KP3R)/NZD
$10.00776

Keep3rV1 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Keep3rV1 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Keep3rV1 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Keep3rV1 kohta

Kui palju on Keep3rV1 (KP3R) tänapäeval väärt?
Reaalajas KP3R hind USD on 5.957 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KP3R/USD hind?
Praegune hind KP3R/USD on $ 5.957. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Keep3rV1 turukapitalisatsioon?
KP3R turukapitalisatsioon on $ 2.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KP3R ringlev varu?
KP3R ringlev varu on 425.18K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KP3R (ATH) hind?
KP3R saavutab ATH hinna summas 2,056.096236418172 USD.
Mis oli kõigi aegade KP3R madalaim (ATL) hind?
KP3R nägi ATL hinda summas 4.233424259981904 USD.
Milline on KP3R kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KP3R kauplemismaht on $ 54.73K USD.
Kas KP3R sel aastal kõrgemale ka suundub?
KP3R võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KP3R hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:22:45 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$5.957
