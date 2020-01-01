KOLZ (KOLZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KOLZ (KOLZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KOLZ (KOLZ) teave KOLZ is a cutting-edge Web3 platform designed to bridge the gap between leading influencers in the cryptocurrency space, known as Key Opinion Leaders (KOLs), and their followers. By leveraging Sensay’s advanced AI-powered replication technology, KOLZ enables influencers to create digital replicas of themselves, allowing their followers unprecedented access to their knowledge, strategies, and insights. The KOLZ token is the primary utility token of this ecosystem, offering unique features and benefits for both users and influencers. Ametlik veebisait: https://kolz.chat/ Valge raamat: https://docs.kolz.chat/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x288741b45ad4042f7b124e38b53cec5e9cca0376 Ostke KOLZ kohe!

KOLZ (KOLZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KOLZ (KOLZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 451.30K $ 451.30K $ 451.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0018898 $ 0.0018898 $ 0.0018898 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000030379678630476 $ 0.000030379678630476 $ 0.000030379678630476 Praegune hind: $ 0.00004513 $ 0.00004513 $ 0.00004513 Lisateave KOLZ (KOLZ) hinna kohta

KOLZ (KOLZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KOLZ (KOLZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KOLZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KOLZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KOLZ tokeni tokenoomikat, avastage KOLZ tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KOLZ Kas olete huvitatud KOLZ (KOLZ) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KOLZ ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KOLZ MEXC-ist osta!

KOLZ (KOLZ) hinna ajalugu KOLZ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KOLZ hinna ajalugu kohe!

KOLZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KOLZ võiks suunduda? Meie KOLZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KOLZ tokeni hinna ennustust kohe!

