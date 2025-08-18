Rohkem infot KOLZ

KOLZ logo

KOLZ hind(KOLZ)

1 KOLZ/USD reaalajas hind:

$0.00004828
$0.00004828
-1.77%1D
USD
KOLZ (KOLZ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:02:56 (UTC+8)

KOLZ (KOLZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00004796
$ 0.00004796
24 h madal
$ 0.00005165
$ 0.00005165
24 h kõrge

$ 0.00004796
$ 0.00004796

$ 0.00005165
$ 0.00005165

$ 0.001654220575532274
$ 0.001654220575532274

$ 0.000030379678630476
$ 0.000030379678630476

+0.37%

-1.77%

+7.83%

+7.83%

KOLZ (KOLZ) reaalajas hind on $ 0.00004832. Viimase 24 tunni jooksul KOLZ kaubeldud madalaim $ 0.00004796 ja kõrgeim $ 0.00005165 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOLZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001654220575532274 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000030379678630476.

Lüliajalise tootluse osas on KOLZ muutunud +0.37% viimase tunni jooksul, -1.77% 24 tunni vältel +7.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KOLZ (KOLZ) – turuteave

No.8496

$ 0.00
$ 0.00

$ 100.06K
$ 100.06K

$ 483.20K
$ 483.20K

0.00
0.00

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

0.00%

BASE

KOLZ praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 100.06K 24 tunnise kauplemismahuga. KOLZ ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 483.20K.

KOLZ (KOLZ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KOLZ tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000087-1.77%
30 päeva$ -0.00000502-9.42%
60 päeva$ +0.00001002+26.16%
90 päeva$ -0.00002248-31.76%
KOLZ Hinnamuutus täna

Täna registreeris KOLZ muutuse $ -0.00000087 (-1.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KOLZ 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000502 (-9.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KOLZ 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KOLZ $ +0.00001002 (+26.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KOLZ 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00002248 (-31.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada KOLZ (KOLZ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe KOLZ hinnaajaloo lehte.

Mis on KOLZ (KOLZ)

KOLZ is a cutting-edge Web3 platform designed to bridge the gap between leading influencers in the cryptocurrency space, known as Key Opinion Leaders (KOLs), and their followers. By leveraging Sensay’s advanced AI-powered replication technology, KOLZ enables influencers to create digital replicas of themselves, allowing their followers unprecedented access to their knowledge, strategies, and insights. The KOLZ token is the primary utility token of this ecosystem, offering unique features and benefits for both users and influencers.

KOLZ on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KOLZ investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KOLZ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KOLZ kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KOLZ ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KOLZ hinna ennustus (USD)

Kui palju on KOLZ (KOLZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KOLZ (KOLZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KOLZ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KOLZ hinna ennustust kohe!

KOLZ (KOLZ) tokenoomika

KOLZ (KOLZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOLZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KOLZ (KOLZ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KOLZ osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KOLZ osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KOLZ kohalike valuutade suhtes

1 KOLZ(KOLZ)/VND
1.2715408
1 KOLZ(KOLZ)/AUD
A$0.0000739296
1 KOLZ(KOLZ)/GBP
0.0000352736
1 KOLZ(KOLZ)/EUR
0.000041072
1 KOLZ(KOLZ)/USD
$0.00004832
1 KOLZ(KOLZ)/MYR
RM0.0002034272
1 KOLZ(KOLZ)/TRY
0.001973872
1 KOLZ(KOLZ)/JPY
¥0.00710304
1 KOLZ(KOLZ)/ARS
ARS$0.0625903456
1 KOLZ(KOLZ)/RUB
0.0038482048
1 KOLZ(KOLZ)/INR
0.0042284832
1 KOLZ(KOLZ)/IDR
Rp0.7793547296
1 KOLZ(KOLZ)/KRW
0.0671106816
1 KOLZ(KOLZ)/PHP
0.002732496
1 KOLZ(KOLZ)/EGP
￡E.0.0023299904
1 KOLZ(KOLZ)/BRL
R$0.000260928
1 KOLZ(KOLZ)/CAD
C$0.0000666816
1 KOLZ(KOLZ)/BDT
0.0058679808
1 KOLZ(KOLZ)/NGN
0.0741103168
1 KOLZ(KOLZ)/UAH
0.0019912672
1 KOLZ(KOLZ)/VES
Bs0.0065232
1 KOLZ(KOLZ)/CLP
$0.04658048
1 KOLZ(KOLZ)/PKR
Rs0.0136880896
1 KOLZ(KOLZ)/KZT
0.0261609312
1 KOLZ(KOLZ)/THB
฿0.0015636352
1 KOLZ(KOLZ)/TWD
NT$0.0014510496
1 KOLZ(KOLZ)/AED
د.إ0.0001773344
1 KOLZ(KOLZ)/CHF
Fr0.000038656
1 KOLZ(KOLZ)/HKD
HK$0.0003778624
1 KOLZ(KOLZ)/AMD
֏0.0184708032
1 KOLZ(KOLZ)/MAD
.د.م0.0004343968
1 KOLZ(KOLZ)/MXN
$0.0009045504
1 KOLZ(KOLZ)/PLN
0.0001754016
1 KOLZ(KOLZ)/RON
лв0.0002087424
1 KOLZ(KOLZ)/SEK
kr0.0004604896
1 KOLZ(KOLZ)/BGN
лв0.0000806944
1 KOLZ(KOLZ)/HUF
Ft0.0163022016
1 KOLZ(KOLZ)/CZK
0.0010094048
1 KOLZ(KOLZ)/KWD
د.ك0.0000147376
1 KOLZ(KOLZ)/ILS
0.0001628384
1 KOLZ(KOLZ)/NOK
kr0.0004909312
1 KOLZ(KOLZ)/NZD
$0.0000811776

KOLZ ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KOLZ võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse KOLZ ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KOLZ kohta

Kui palju on KOLZ (KOLZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas KOLZ hind USD on 0.00004832 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KOLZ/USD hind?
Praegune hind KOLZ/USD on $ 0.00004832. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KOLZ turukapitalisatsioon?
KOLZ turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KOLZ ringlev varu?
KOLZ ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOLZ (ATH) hind?
KOLZ saavutab ATH hinna summas 0.001654220575532274 USD.
Mis oli kõigi aegade KOLZ madalaim (ATL) hind?
KOLZ nägi ATL hinda summas 0.000030379678630476 USD.
Milline on KOLZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KOLZ kauplemismaht on $ 100.06K USD.
Kas KOLZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
KOLZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOLZ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:02:56 (UTC+8)

KOLZ (KOLZ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

