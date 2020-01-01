Koala AI (KOKO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Koala AI (KOKO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Koala AI (KOKO) teave Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application. Ametlik veebisait: https://www.koalaai.vip/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/FsA54yL49WKs7rWoGv9sUcbSGWCWV756jTD349e6H2yW Ostke KOKO kohe!

Koala AI (KOKO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Koala AI (KOKO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Koguvaru: $ 9.95T $ 9.95T $ 9.95T Ringlev varu: $ 9.11T $ 9.11T $ 9.11T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000086 $ 0.0000086 $ 0.0000086 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 Praegune hind: $ 0.0000003013 $ 0.0000003013 $ 0.0000003013 Lisateave Koala AI (KOKO) hinna kohta

Koala AI (KOKO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Koala AI (KOKO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KOKO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KOKO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KOKO tokeni tokenoomikat, avastage KOKO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KOKO Kas olete huvitatud Koala AI (KOKO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KOKO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KOKO MEXC-ist osta!

Koala AI (KOKO) hinna ajalugu KOKO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KOKO hinna ajalugu kohe!

KOKO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KOKO võiks suunduda? Meie KOKO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KOKO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!