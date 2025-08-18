Mis on Koala AI (KOKO)

Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application.

Koala AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Koala AI (KOKO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Koala AI (KOKO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Koala AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Koala AI (KOKO) tokenoomika

Koala AI (KOKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Koala AI (KOKO) ostujuhend

Koala AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Koala AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Koala AI (KOKO) tänapäeval väärt? Reaalajas KOKO hind USD on 0.0000003513 USD. Milline on KOKO turukapitalisatsioon? KOKO turukapitalisatsioon on $ 3.20M USD. Milline on KOKO ringlev varu? KOKO ringlev varu on 9.11T USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOKO (ATH) hind? KOKO saavutab ATH hinna summas 0.000008576569321553 USD. Mis oli kõigi aegade KOKO madalaim (ATL) hind? KOKO nägi ATL hinda summas 0.000000152909988393 USD. Milline on KOKO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KOKO kauplemismaht on $ 5.36K USD.

