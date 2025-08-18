Rohkem infot KOKO

Koala AI logo

Koala AI hind(KOKO)

1 KOKO/USD reaalajas hind:

$0.0000003513
-1.51%1D
USD
Koala AI (KOKO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:02:49 (UTC+8)

Koala AI (KOKO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000003297
24 h madal
$ 0.00000041
24 h kõrge

$ 0.0000003297
$ 0.00000041
$ 0.000008576569321553
$ 0.000000152909988393
+1.61%

-1.51%

+5.08%

+5.08%

Koala AI (KOKO) reaalajas hind on $ 0.0000003513. Viimase 24 tunni jooksul KOKO kaubeldud madalaim $ 0.0000003297 ja kõrgeim $ 0.00000041 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOKOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000008576569321553 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000152909988393.

Lüliajalise tootluse osas on KOKO muutunud +1.61% viimase tunni jooksul, -1.51% 24 tunni vältel +5.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Koala AI (KOKO) – turuteave

No.1690

$ 3.20M
$ 5.36K
$ 3.49M
9.11T
9,946,938,747,369
9,946,938,747,369
91.58%

SOL

Koala AI praegune turukapitalisatsioon on $ 3.20M $ 5.36K 24 tunnise kauplemismahuga. KOKO ringlev varu on 9.11T, mille koguvaru on 9946938747369. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.49M.

Koala AI (KOKO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Koala AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000005386-1.51%
30 päeva$ -0.0000000676-16.14%
60 päeva$ +0.0000000033+0.94%
90 päeva$ -0.0000001791-33.77%
Koala AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris KOKO muutuse $ -0.000000005386 (-1.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Koala AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000000676 (-16.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Koala AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KOKO $ +0.0000000033 (+0.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Koala AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000001791 (-33.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Koala AI (KOKO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Koala AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Koala AI (KOKO)

Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application.

Koala AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Koala AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KOKO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Koala AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Koala AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Koala AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Koala AI (KOKO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Koala AI (KOKO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Koala AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Koala AI hinna ennustust kohe!

Koala AI (KOKO) tokenoomika

Koala AI (KOKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Koala AI (KOKO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Koala AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Koala AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KOKO kohalike valuutade suhtes

1 Koala AI(KOKO)/VND
0.0092444595
1 Koala AI(KOKO)/AUD
A$0.000000537489
1 Koala AI(KOKO)/GBP
0.000000256449
1 Koala AI(KOKO)/EUR
0.000000298605
1 Koala AI(KOKO)/USD
$0.0000003513
1 Koala AI(KOKO)/MYR
RM0.000001478973
1 Koala AI(KOKO)/TRY
0.000014350605
1 Koala AI(KOKO)/JPY
¥0.0000516411
1 Koala AI(KOKO)/ARS
ARS$0.000455049429
1 Koala AI(KOKO)/RUB
0.000027977532
1 Koala AI(KOKO)/INR
0.000030742263
1 Koala AI(KOKO)/IDR
Rp0.005666128239
1 Koala AI(KOKO)/KRW
0.000487913544
1 Koala AI(KOKO)/PHP
0.000019866015
1 Koala AI(KOKO)/EGP
￡E.0.000016939686
1 Koala AI(KOKO)/BRL
R$0.00000189702
1 Koala AI(KOKO)/CAD
C$0.000000484794
1 Koala AI(KOKO)/BDT
0.000042661872
1 Koala AI(KOKO)/NGN
0.000538802862
1 Koala AI(KOKO)/UAH
0.000014477073
1 Koala AI(KOKO)/VES
Bs0.0000474255
1 Koala AI(KOKO)/CLP
$0.0003386532
1 Koala AI(KOKO)/PKR
Rs0.000099516264
1 Koala AI(KOKO)/KZT
0.000190197333
1 Koala AI(KOKO)/THB
฿0.000011368068
1 Koala AI(KOKO)/TWD
NT$0.000010549539
1 Koala AI(KOKO)/AED
د.إ0.000001289271
1 Koala AI(KOKO)/CHF
Fr0.00000028104
1 Koala AI(KOKO)/HKD
HK$0.000002747166
1 Koala AI(KOKO)/AMD
֏0.000134287938
1 Koala AI(KOKO)/MAD
.د.م0.000003158187
1 Koala AI(KOKO)/MXN
$0.000006576336
1 Koala AI(KOKO)/PLN
0.000001275219
1 Koala AI(KOKO)/RON
лв0.000001517616
1 Koala AI(KOKO)/SEK
kr0.000003347889
1 Koala AI(KOKO)/BGN
лв0.000000586671
1 Koala AI(KOKO)/HUF
Ft0.000118521594
1 Koala AI(KOKO)/CZK
0.000007338657
1 Koala AI(KOKO)/KWD
د.ك0.0000001071465
1 Koala AI(KOKO)/ILS
0.000001183881
1 Koala AI(KOKO)/NOK
kr0.000003569208
1 Koala AI(KOKO)/NZD
$0.000000590184

Koala AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Koala AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Koala AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Koala AI kohta

Kui palju on Koala AI (KOKO) tänapäeval väärt?
Reaalajas KOKO hind USD on 0.0000003513 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KOKO/USD hind?
Praegune hind KOKO/USD on $ 0.0000003513. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Koala AI turukapitalisatsioon?
KOKO turukapitalisatsioon on $ 3.20M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KOKO ringlev varu?
KOKO ringlev varu on 9.11T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOKO (ATH) hind?
KOKO saavutab ATH hinna summas 0.000008576569321553 USD.
Mis oli kõigi aegade KOKO madalaim (ATL) hind?
KOKO nägi ATL hinda summas 0.000000152909988393 USD.
Milline on KOKO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KOKO kauplemismaht on $ 5.36K USD.
Kas KOKO sel aastal kõrgemale ka suundub?
KOKO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOKO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:02:49 (UTC+8)

Koala AI (KOKO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

