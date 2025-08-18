Koala AI (KOKO) reaalajas hind on $ 0.0000003513. Viimase 24 tunni jooksul KOKO kaubeldud madalaim $ 0.0000003297 ja kõrgeim $ 0.00000041 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOKOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000008576569321553 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000152909988393.
Lüliajalise tootluse osas on KOKO muutunud +1.61% viimase tunni jooksul, -1.51% 24 tunni vältel +5.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Koala AI (KOKO) – turuteave
No.1690
$ 3.20M
$ 5.36K
$ 3.49M
9.11T
9,946,938,747,369
9,946,938,747,369
91.58%
SOL
Koala AI praegune turukapitalisatsioon on $ 3.20M$ 5.36K 24 tunnise kauplemismahuga. KOKO ringlev varu on 9.11T, mille koguvaru on 9946938747369. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.49M.
Koala AI (KOKO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Koala AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000005386
-1.51%
30 päeva
$ -0.0000000676
-16.14%
60 päeva
$ +0.0000000033
+0.94%
90 päeva
$ -0.0000001791
-33.77%
Koala AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris KOKO muutuse $ -0.000000005386 (-1.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Koala AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000000676 (-16.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Koala AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KOKO $ +0.0000000033 (+0.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Koala AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000001791 (-33.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Koala AI (KOKO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application.
Koala AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Koala AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KOKO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Koala AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Koala AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Koala AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Koala AI (KOKO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Koala AI (KOKO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Koala AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Koala AI (KOKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Koala AI (KOKO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Koala AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Koala AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
