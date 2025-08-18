Koinos (KOIN) reaalajas hind on $ 0.04395. Viimase 24 tunni jooksul KOIN kaubeldud madalaim $ 0.04152 ja kõrgeim $ 0.04813 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.931475650276944 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on KOIN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -13.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Koinos (KOIN) – turuteave
No.1577
$ 3.66M
$ 4.73K
$ 3.66M
83.26M
83,257,338
KOINOS
Koinos praegune turukapitalisatsioon on $ 3.66M$ 4.73K 24 tunnise kauplemismahuga. KOIN ringlev varu on 83.26M, mille koguvaru on 83257338. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Koinos (KOIN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Koinos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00263
+6.36%
60 päeva
$ +0.01545
+54.21%
90 päeva
$ +0.00161
+3.80%
Koinos Hinnamuutus täna
Täna registreeris KOIN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Koinos 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00263 (+6.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Koinos 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KOIN $ +0.01545 (+54.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Koinos 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00161 (+3.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Koinos (KOIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Koinos is a monolithic general purpose blockchain built on a micro service architecture. Koinos smart contracts run on a third-party web assembly virtual machine and are currently targetable by multiple source languages. Koinos uses a novel consensus algorithm called, "Proof of Burn" that combines the energy efficiency of Proof of Stake with the simplicity and economics of Proof of Work along with a fee-less resource system called, "Mana", that lowers barriers to entry into crypto currency.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.