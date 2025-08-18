Rohkem infot KOIN

Koinos hind(KOIN)

$0.04395
0.00%1D
Koinos (KOIN) reaalajas hinnagraafik
Koinos (KOIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04152
24 h madal
$ 0.04813
24 h kõrge

Koinos (KOIN) reaalajas hind on $ 0.04395. Viimase 24 tunni jooksul KOIN kaubeldud madalaim $ 0.04152 ja kõrgeim $ 0.04813 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.931475650276944 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KOIN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -13.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Koinos (KOIN) – turuteave

No.1577

$ 3.66M
$ 4.73K
$ 3.66M
83.26M
83,257,338
KOINOS

Koinos praegune turukapitalisatsioon on $ 3.66M $ 4.73K 24 tunnise kauplemismahuga. KOIN ringlev varu on 83.26M, mille koguvaru on 83257338.

Koinos (KOIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Koinos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.00263+6.36%
60 päeva$ +0.01545+54.21%
90 päeva$ +0.00161+3.80%
Koinos Hinnamuutus täna

Täna registreeris KOIN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Koinos 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00263 (+6.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Koinos 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KOIN $ +0.01545 (+54.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Koinos 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00161 (+3.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Koinos (KOIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Koinos hinnaajaloo lehte.

Mis on Koinos (KOIN)

Koinos is a monolithic general purpose blockchain built on a micro service architecture. Koinos smart contracts run on a third-party web assembly virtual machine and are currently targetable by multiple source languages. Koinos uses a novel consensus algorithm called, "Proof of Burn" that combines the energy efficiency of Proof of Stake with the simplicity and economics of Proof of Work along with a fee-less resource system called, "Mana", that lowers barriers to entry into crypto currency.

Koinos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Koinos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida KOIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Koinos kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Koinos ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Koinos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Koinos (KOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Koinos (KOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Koinos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Koinos hinna ennustust kohe!

Koinos (KOIN) tokenoomika

Koinos (KOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Koinos (KOIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Koinos osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Koinos osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KOIN kohalike valuutade suhtes

1 Koinos(KOIN)/VND
1,156.54425
1 Koinos(KOIN)/AUD
A$0.066804
1 Koinos(KOIN)/GBP
0.0320835
1 Koinos(KOIN)/EUR
0.0373575
1 Koinos(KOIN)/USD
$0.04395
1 Koinos(KOIN)/MYR
RM0.1850295
1 Koinos(KOIN)/TRY
1.7927205
1 Koinos(KOIN)/JPY
¥6.46065
1 Koinos(KOIN)/ARS
ARS$57.0035895
1 Koinos(KOIN)/RUB
3.5032545
1 Koinos(KOIN)/INR
3.8460645
1 Koinos(KOIN)/IDR
Rp708.8708685
1 Koinos(KOIN)/KRW
61.041276
1 Koinos(KOIN)/PHP
2.4853725
1 Koinos(KOIN)/EGP
￡E.2.121027
1 Koinos(KOIN)/BRL
R$0.23733
1 Koinos(KOIN)/CAD
C$0.060651
1 Koinos(KOIN)/BDT
5.337288
1 Koinos(KOIN)/NGN
67.407873
1 Koinos(KOIN)/UAH
1.8111795
1 Koinos(KOIN)/VES
Bs5.93325
1 Koinos(KOIN)/CLP
$42.3678
1 Koinos(KOIN)/PKR
Rs12.450156
1 Koinos(KOIN)/KZT
23.7949695
1 Koinos(KOIN)/THB
฿1.419585
1 Koinos(KOIN)/TWD
NT$1.3198185
1 Koinos(KOIN)/AED
د.إ0.1612965
1 Koinos(KOIN)/CHF
Fr0.03516
1 Koinos(KOIN)/HKD
HK$0.343689
1 Koinos(KOIN)/AMD
֏16.800327
1 Koinos(KOIN)/MAD
.د.م0.3951105
1 Koinos(KOIN)/MXN
$0.8293365
1 Koinos(KOIN)/PLN
0.159978
1 Koinos(KOIN)/RON
лв0.189864
1 Koinos(KOIN)/SEK
kr0.4197225
1 Koinos(KOIN)/BGN
лв0.0733965
1 Koinos(KOIN)/HUF
Ft14.83752
1 Koinos(KOIN)/CZK
0.918555
1 Koinos(KOIN)/KWD
د.ك0.01340475
1 Koinos(KOIN)/ILS
0.1481115
1 Koinos(KOIN)/NOK
kr0.4478505
1 Koinos(KOIN)/NZD
$0.073836

Koinos ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Koinos võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Koinos ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Koinos kohta

Kui palju on Koinos (KOIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas KOIN hind USD on 0.04395 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KOIN/USD hind?
Praegune hind KOIN/USD on $ 0.04395. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Koinos turukapitalisatsioon?
KOIN turukapitalisatsioon on $ 3.66M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KOIN ringlev varu?
KOIN ringlev varu on 83.26M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOIN (ATH) hind?
KOIN saavutab ATH hinna summas 13.931475650276944 USD.
Mis oli kõigi aegade KOIN madalaim (ATL) hind?
KOIN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KOIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KOIN kauplemismaht on $ 4.73K USD.
Kas KOIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
KOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOIN hinna ennustust.
Koinos (KOIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 KOIN = 0.04395 USD

