KOII (KOII) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KOII (KOII) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KOII (KOII) teave Koii is the first social computing platform, built to redefine internet infrastructure around privacy, security, and community. Koii enables ownership and self-sovereignty within our ever expanding digital world by empowering individuals to self-organize into networks through distributed architecture & decentralized token economies. Ametlik veebisait: https://koii.network Valge raamat: https://koii.network/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.koii.network/ Ostke KOII kohe!

KOII (KOII) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KOII (KOII) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.29B $ 10.29B $ 10.29B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0135 $ 0.0135 $ 0.0135 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000159619746481559 $ 0.000159619746481559 $ 0.000159619746481559 Praegune hind: $ 0.0001618 $ 0.0001618 $ 0.0001618 Lisateave KOII (KOII) hinna kohta

KOII (KOII) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KOII (KOII) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KOII tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KOII tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KOII tokeni tokenoomikat, avastage KOII tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KOII Kas olete huvitatud KOII (KOII) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KOII ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KOII MEXC-ist osta!

KOII (KOII) hinna ajalugu KOII hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KOII hinna ajalugu kohe!

KOII – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KOII võiks suunduda? Meie KOII hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KOII tokeni hinna ennustust kohe!

