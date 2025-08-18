Rohkem infot KOII

KOII hind(KOII)

1 KOII/USD reaalajas hind:

$0.0001703
-0.23%1D
USD
KOII (KOII) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 03:52:01 (UTC+8)

KOII (KOII) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001681
24 h madal
$ 0.0001921
24 h kõrge

$ 0.0001681
$ 0.0001921
$ 0.01224958919971178
$ 0.000191874219853778
-0.53%

-0.22%

-34.33%

-34.33%

KOII (KOII) reaalajas hind on $ 0.0001703. Viimase 24 tunni jooksul KOII kaubeldud madalaim $ 0.0001681 ja kõrgeim $ 0.0001921 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOIIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01224958919971178 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000191874219853778.

Lüliajalise tootluse osas on KOII muutunud -0.53% viimase tunni jooksul, -0.22% 24 tunni vältel -34.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KOII (KOII) – turuteave

No.4618

$ 0.00
$ 16.12K
$ 1.74M
0.00
10,193,159,954
10,290,578,666.08052
0.00%

KOII

KOII praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 16.12K 24 tunnise kauplemismahuga. KOII ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10290578666.08052. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.74M.

KOII (KOII) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KOII tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000393-0.22%
30 päeva$ -0.0000887-34.25%
60 päeva$ -0.0006697-79.73%
90 päeva$ -0.0009997-85.45%
KOII Hinnamuutus täna

Täna registreeris KOII muutuse $ -0.000000393 (-0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KOII 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000887 (-34.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KOII 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KOII $ -0.0006697 (-79.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KOII 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0009997 (-85.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada KOII (KOII) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe KOII hinnaajaloo lehte.

Mis on KOII (KOII)

Koii is the first social computing platform, built to redefine internet infrastructure around privacy, security, and community. Koii enables ownership and self-sovereignty within our ever expanding digital world by empowering individuals to self-organize into networks through distributed architecture & decentralized token economies.

KOII on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KOII investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KOII panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KOII kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KOII ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KOII hinna ennustus (USD)

Kui palju on KOII (KOII) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KOII (KOII) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KOII nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KOII hinna ennustust kohe!

KOII (KOII) tokenoomika

KOII (KOII) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOII tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KOII (KOII) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KOII osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KOII osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KOII kohalike valuutade suhtes

1 KOII(KOII)/VND
4.4814445
1 KOII(KOII)/AUD
A$0.000260559
1 KOII(KOII)/GBP
0.000124319
1 KOII(KOII)/EUR
0.000144755
1 KOII(KOII)/USD
$0.0001703
1 KOII(KOII)/MYR
RM0.000716963
1 KOII(KOII)/TRY
0.006946537
1 KOII(KOII)/JPY
¥0.0250341
1 KOII(KOII)/ARS
ARS$0.220880803
1 KOII(KOII)/RUB
0.01357291
1 KOII(KOII)/INR
0.014902953
1 KOII(KOII)/IDR
Rp2.746773809
1 KOII(KOII)/KRW
0.236526264
1 KOII(KOII)/PHP
0.009630465
1 KOII(KOII)/EGP
￡E.0.008216975
1 KOII(KOII)/BRL
R$0.00091962
1 KOII(KOII)/CAD
C$0.000235014
1 KOII(KOII)/BDT
0.020681232
1 KOII(KOII)/NGN
0.261195922
1 KOII(KOII)/UAH
0.007018063
1 KOII(KOII)/VES
Bs0.0229905
1 KOII(KOII)/CLP
$0.1641692
1 KOII(KOII)/PKR
Rs0.048242584
1 KOII(KOII)/KZT
0.092202123
1 KOII(KOII)/THB
฿0.005514314
1 KOII(KOII)/TWD
NT$0.005114109
1 KOII(KOII)/AED
د.إ0.000625001
1 KOII(KOII)/CHF
Fr0.00013624
1 KOII(KOII)/HKD
HK$0.001331746
1 KOII(KOII)/AMD
֏0.065098878
1 KOII(KOII)/MAD
.د.م0.001530997
1 KOII(KOII)/MXN
$0.003189719
1 KOII(KOII)/PLN
0.000618189
1 KOII(KOII)/RON
лв0.000735696
1 KOII(KOII)/SEK
kr0.001624662
1 KOII(KOII)/BGN
лв0.000284401
1 KOII(KOII)/HUF
Ft0.05749328
1 KOII(KOII)/CZK
0.003562676
1 KOII(KOII)/KWD
د.ك0.0000519415
1 KOII(KOII)/ILS
0.000573911
1 KOII(KOII)/NOK
kr0.001730248
1 KOII(KOII)/NZD
$0.000286104

KOII ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KOII võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse KOII ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KOII kohta

Kui palju on KOII (KOII) tänapäeval väärt?
Reaalajas KOII hind USD on 0.0001703 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KOII/USD hind?
Praegune hind KOII/USD on $ 0.0001703. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KOII turukapitalisatsioon?
KOII turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KOII ringlev varu?
KOII ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOII (ATH) hind?
KOII saavutab ATH hinna summas 0.01224958919971178 USD.
Mis oli kõigi aegade KOII madalaim (ATL) hind?
KOII nägi ATL hinda summas 0.000191874219853778 USD.
Milline on KOII kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KOII kauplemismaht on $ 16.12K USD.
Kas KOII sel aastal kõrgemale ka suundub?
KOII võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOII hinna ennustust.
2025-08-18 03:52:01 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

