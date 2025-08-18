KOII (KOII) reaalajas hind on $ 0.0001703. Viimase 24 tunni jooksul KOII kaubeldud madalaim $ 0.0001681 ja kõrgeim $ 0.0001921 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOIIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01224958919971178 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000191874219853778.
Lüliajalise tootluse osas on KOII muutunud -0.53% viimase tunni jooksul, -0.22% 24 tunni vältel -34.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
KOII (KOII) – turuteave
No.4618
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 16.12K
$ 16.12K$ 16.12K
$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M
0.00
0.00 0.00
10,193,159,954
10,193,159,954 10,193,159,954
10,290,578,666.08052
10,290,578,666.08052 10,290,578,666.08052
0.00%
KOII
KOII praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 16.12K 24 tunnise kauplemismahuga. KOII ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10290578666.08052. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.74M.
KOII (KOII) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse KOII tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000393
-0.22%
30 päeva
$ -0.0000887
-34.25%
60 päeva
$ -0.0006697
-79.73%
90 päeva
$ -0.0009997
-85.45%
KOII Hinnamuutus täna
Täna registreeris KOII muutuse $ -0.000000393 (-0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
KOII 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000887 (-34.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
KOII 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KOII $ -0.0006697 (-79.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
KOII 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0009997 (-85.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada KOII (KOII) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Koii is the first social computing platform, built to redefine internet infrastructure around privacy, security, and community. Koii enables ownership and self-sovereignty within our ever expanding digital world by empowering individuals to self-organize into networks through distributed architecture & decentralized token economies.
KOII on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KOII investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KOII panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse KOII kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KOII ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
KOII hinna ennustus (USD)
Kui palju on KOII (KOII) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KOII (KOII) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KOII nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
KOII (KOII) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOII tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
KOII (KOII) ostujuhend
Kas otsite, kuidas KOII osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KOII osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.