K9 Finance DAO (KNINE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi K9 Finance DAO (KNINE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

K9 Finance DAO (KNINE) teave K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions. Ametlik veebisait: https://www.k9finance.com/ Valge raamat: https://www.k9finance.com/litepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE

K9 Finance DAO (KNINE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage K9 Finance DAO (KNINE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Koguvaru: $ 999.59B $ 999.59B $ 999.59B Ringlev varu: $ 402.27B $ 402.27B $ 402.27B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00027 $ 0.00027 $ 0.00027 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 Praegune hind: $ 0.000003113 $ 0.000003113 $ 0.000003113 Lisateave K9 Finance DAO (KNINE) hinna kohta

K9 Finance DAO (KNINE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud K9 Finance DAO (KNINE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KNINE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KNINE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KNINE tokeni tokenoomikat, avastage KNINE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KNINE Kas olete huvitatud K9 Finance DAO (KNINE) lisamisest oma portfooliosse?

K9 Finance DAO (KNINE) hinna ajalugu KNINE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KNINE hinna ajalugu kohe!

KNINE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KNINE võiks suunduda? Meie KNINE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KNINE tokeni hinna ennustust kohe!

