K9 Finance DAO (KNINE) reaalajas hind on $ 0.000003295. Viimase 24 tunni jooksul KNINE kaubeldud madalaim $ 0.000003015 ja kõrgeim $ 0.000003389 näitab aktiivset turu volatiivsust. KNINEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000354285884683723 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000001684705136988.
Lüliajalise tootluse osas on KNINE muutunud +0.18% viimase tunni jooksul, -2.71% 24 tunni vältel +6.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
K9 Finance DAO (KNINE) – turuteave
$ 1.33M
$ 47.70K
$ 3.29M
402.27B
999,589,999,999
999,589,999,999
40.24%
ETH
K9 Finance DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 1.33M$ 47.70K 24 tunnise kauplemismahuga. KNINE ringlev varu on 402.27B, mille koguvaru on 999589999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.29M.
K9 Finance DAO (KNINE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse K9 Finance DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000009173
-2.71%
30 päeva
$ +0.000000085
+2.64%
60 päeva
$ -0.000000045
-1.35%
90 päeva
$ -0.000001145
-25.79%
K9 Finance DAO Hinnamuutus täna
Täna registreeris KNINE muutuse $ -0.00000009173 (-2.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
K9 Finance DAO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000085 (+2.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
K9 Finance DAO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KNINE $ -0.000000045 (-1.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
K9 Finance DAO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000001145 (-25.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada K9 Finance DAO (KNINE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.
K9 Finance DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KNINE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse K9 Finance DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie K9 Finance DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
K9 Finance DAO hinna ennustus (USD)
Kui palju on K9 Finance DAO (KNINE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie K9 Finance DAO (KNINE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida K9 Finance DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
K9 Finance DAO (KNINE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KNINE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
K9 Finance DAO (KNINE) ostujuhend
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.