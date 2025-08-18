Mis on K9 Finance DAO (KNINE)

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

K9 Finance DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie K9 Finance DAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida KNINE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse K9 Finance DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie K9 Finance DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

K9 Finance DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on K9 Finance DAO (KNINE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie K9 Finance DAO (KNINE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida K9 Finance DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake K9 Finance DAO hinna ennustust kohe!

K9 Finance DAO (KNINE) tokenoomika

K9 Finance DAO (KNINE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KNINE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

K9 Finance DAO (KNINE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas K9 Finance DAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust K9 Finance DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KNINE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

K9 Finance DAO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest K9 Finance DAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse K9 Finance DAO kohta Kui palju on K9 Finance DAO (KNINE) tänapäeval väärt? Reaalajas KNINE hind USD on 0.000003295 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KNINE/USD hind? $ 0.000003295 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KNINE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on K9 Finance DAO turukapitalisatsioon? KNINE turukapitalisatsioon on $ 1.33M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KNINE ringlev varu? KNINE ringlev varu on 402.27B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KNINE (ATH) hind? KNINE saavutab ATH hinna summas 0.000354285884683723 USD . Mis oli kõigi aegade KNINE madalaim (ATL) hind? KNINE nägi ATL hinda summas 0.000001684705136988 USD . Milline on KNINE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KNINE kauplemismaht on $ 47.70K USD . Kas KNINE sel aastal kõrgemale ka suundub? KNINE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KNINE hinna ennustust

K9 Finance DAO (KNINE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.