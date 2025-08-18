Rohkem infot KNINE

K9 Finance DAO hind(KNINE)

1 KNINE/USD reaalajas hind:

$0.000003293
-2.71%1D
USD
K9 Finance DAO (KNINE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:02:34 (UTC+8)

K9 Finance DAO (KNINE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000003015
24 h madal
$ 0.000003389
24 h kõrge

$ 0.000003015
$ 0.000003389
$ 0.000354285884683723
$ 0.000001684705136988
+0.18%

-2.71%

+6.84%

+6.84%

K9 Finance DAO (KNINE) reaalajas hind on $ 0.000003295. Viimase 24 tunni jooksul KNINE kaubeldud madalaim $ 0.000003015 ja kõrgeim $ 0.000003389 näitab aktiivset turu volatiivsust. KNINEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000354285884683723 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000001684705136988.

Lüliajalise tootluse osas on KNINE muutunud +0.18% viimase tunni jooksul, -2.71% 24 tunni vältel +6.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

K9 Finance DAO (KNINE) – turuteave

No.2013

$ 1.33M
$ 47.70K
$ 3.29M
402.27B
999,589,999,999
999,589,999,999
40.24%

ETH

K9 Finance DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 1.33M $ 47.70K 24 tunnise kauplemismahuga. KNINE ringlev varu on 402.27B, mille koguvaru on 999589999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.29M.

K9 Finance DAO (KNINE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse K9 Finance DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000009173-2.71%
30 päeva$ +0.000000085+2.64%
60 päeva$ -0.000000045-1.35%
90 päeva$ -0.000001145-25.79%
K9 Finance DAO Hinnamuutus täna

Täna registreeris KNINE muutuse $ -0.00000009173 (-2.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

K9 Finance DAO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000085 (+2.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

K9 Finance DAO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KNINE $ -0.000000045 (-1.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

K9 Finance DAO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000001145 (-25.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada K9 Finance DAO (KNINE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe K9 Finance DAO hinnaajaloo lehte.

Mis on K9 Finance DAO (KNINE)

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

K9 Finance DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie K9 Finance DAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KNINE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse K9 Finance DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie K9 Finance DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

K9 Finance DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on K9 Finance DAO (KNINE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie K9 Finance DAO (KNINE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida K9 Finance DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake K9 Finance DAO hinna ennustust kohe!

K9 Finance DAO (KNINE) tokenoomika

K9 Finance DAO (KNINE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KNINE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

K9 Finance DAO (KNINE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas K9 Finance DAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust K9 Finance DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KNINE kohalike valuutade suhtes

1 K9 Finance DAO(KNINE)/VND
0.086707925
1 K9 Finance DAO(KNINE)/AUD
A$0.00000504135
1 K9 Finance DAO(KNINE)/GBP
0.00000240535
1 K9 Finance DAO(KNINE)/EUR
0.00000280075
1 K9 Finance DAO(KNINE)/USD
$0.000003295
1 K9 Finance DAO(KNINE)/MYR
RM0.00001387195
1 K9 Finance DAO(KNINE)/TRY
0.00013460075
1 K9 Finance DAO(KNINE)/JPY
¥0.000484365
1 K9 Finance DAO(KNINE)/ARS
ARS$0.00426811235
1 K9 Finance DAO(KNINE)/RUB
0.0002624138
1 K9 Finance DAO(KNINE)/INR
0.00028834545
1 K9 Finance DAO(KNINE)/IDR
Rp0.05314515385
1 K9 Finance DAO(KNINE)/KRW
0.0045763596
1 K9 Finance DAO(KNINE)/PHP
0.00018633225
1 K9 Finance DAO(KNINE)/EGP
￡E.0.0001588849
1 K9 Finance DAO(KNINE)/BRL
R$0.000017793
1 K9 Finance DAO(KNINE)/CAD
C$0.0000045471
1 K9 Finance DAO(KNINE)/BDT
0.0004001448
1 K9 Finance DAO(KNINE)/NGN
0.0050536733
1 K9 Finance DAO(KNINE)/UAH
0.00013578695
1 K9 Finance DAO(KNINE)/VES
Bs0.000444825
1 K9 Finance DAO(KNINE)/CLP
$0.00317638
1 K9 Finance DAO(KNINE)/PKR
Rs0.0009334076
1 K9 Finance DAO(KNINE)/KZT
0.00178394595
1 K9 Finance DAO(KNINE)/THB
฿0.0001066262
1 K9 Finance DAO(KNINE)/TWD
NT$0.00009894885
1 K9 Finance DAO(KNINE)/AED
د.إ0.00001209265
1 K9 Finance DAO(KNINE)/CHF
Fr0.000002636
1 K9 Finance DAO(KNINE)/HKD
HK$0.0000257669
1 K9 Finance DAO(KNINE)/AMD
֏0.0012595467
1 K9 Finance DAO(KNINE)/MAD
.د.م0.00002962205
1 K9 Finance DAO(KNINE)/MXN
$0.0000616824
1 K9 Finance DAO(KNINE)/PLN
0.00001196085
1 K9 Finance DAO(KNINE)/RON
лв0.0000142344
1 K9 Finance DAO(KNINE)/SEK
kr0.00003140135
1 K9 Finance DAO(KNINE)/BGN
лв0.00000550265
1 K9 Finance DAO(KNINE)/HUF
Ft0.0011116671
1 K9 Finance DAO(KNINE)/CZK
0.00006883255
1 K9 Finance DAO(KNINE)/KWD
د.ك0.000001004975
1 K9 Finance DAO(KNINE)/ILS
0.00001110415
1 K9 Finance DAO(KNINE)/NOK
kr0.0000334772
1 K9 Finance DAO(KNINE)/NZD
$0.0000055356

K9 Finance DAO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest K9 Finance DAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse K9 Finance DAO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse K9 Finance DAO kohta

Kui palju on K9 Finance DAO (KNINE) tänapäeval väärt?
Reaalajas KNINE hind USD on 0.000003295 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KNINE/USD hind?
Praegune hind KNINE/USD on $ 0.000003295. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on K9 Finance DAO turukapitalisatsioon?
KNINE turukapitalisatsioon on $ 1.33M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KNINE ringlev varu?
KNINE ringlev varu on 402.27B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KNINE (ATH) hind?
KNINE saavutab ATH hinna summas 0.000354285884683723 USD.
Mis oli kõigi aegade KNINE madalaim (ATL) hind?
KNINE nägi ATL hinda summas 0.000001684705136988 USD.
Milline on KNINE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KNINE kauplemismaht on $ 47.70K USD.
Kas KNINE sel aastal kõrgemale ka suundub?
KNINE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KNINE hinna ennustust.
K9 Finance DAO (KNINE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

