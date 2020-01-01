Kingnet AI (KNET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kingnet AI (KNET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kingnet AI (KNET) teave $KNET is the native token launched by KINGNET AI Laboratory, powering a multi-agent, natural language-based game development platform. On this platform, users can simply input natural language instructions to complete the entire process from asset generation to a playable prototype—dramatically simplifying game development and unlocking creative potential. Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CfVs3waH2Z9TM397qSkaipTDhA9wWgtt8UchZKfwkYiu Ostke KNET kohe!

Kingnet AI (KNET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kingnet AI (KNET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: -- -- -- Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): -- -- -- Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02591 $ 0.02591 $ 0.02591 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.002824 $ 0.002824 $ 0.002824 Lisateave Kingnet AI (KNET) hinna kohta

Kingnet AI (KNET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kingnet AI (KNET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KNET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KNET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KNET tokeni tokenoomikat, avastage KNET tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KNET Kas olete huvitatud Kingnet AI (KNET) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KNET ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KNET MEXC-ist osta!

Kingnet AI (KNET) hinna ajalugu KNET hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KNET hinna ajalugu kohe!

KNET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KNET võiks suunduda? Meie KNET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KNET tokeni hinna ennustust kohe!

