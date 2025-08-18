Kingnet AI (KNET) reaalajas hind on $ 0.003532. Viimase 24 tunni jooksul KNET kaubeldud madalaim $ 0.002803 ja kõrgeim $ 0.003533 näitab aktiivset turu volatiivsust. KNETkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on KNET muutunud +1.14% viimase tunni jooksul, +3.67% 24 tunni vältel -29.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kingnet AI (KNET) – turuteave
--
----
$ 55.59K
$ 55.59K$ 55.59K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Kingnet AI praegune turukapitalisatsioon on --$ 55.59K 24 tunnise kauplemismahuga. KNET ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Kingnet AI (KNET) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kingnet AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00012486
+3.67%
30 päeva
$ -0.004348
-55.18%
60 päeva
$ -0.005575
-61.22%
90 päeva
$ -0.017558
-83.26%
Kingnet AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris KNET muutuse $ +0.00012486 (+3.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kingnet AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.004348 (-55.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kingnet AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KNET $ -0.005575 (-61.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kingnet AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.017558 (-83.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Kingnet AI (KNET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$KNET is the native token launched by KINGNET AI Laboratory, powering a multi-agent, natural language-based game development platform. On this platform, users can simply input natural language instructions to complete the entire process from asset generation to a playable prototype—dramatically simplifying game development and unlocking creative potential.
Kingnet AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kingnet AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KNET panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Kingnet AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kingnet AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Kingnet AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Kingnet AI (KNET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kingnet AI (KNET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kingnet AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Kingnet AI (KNET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KNET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kingnet AI (KNET) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Kingnet AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kingnet AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.