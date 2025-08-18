Rohkem infot KNET

KNET Hinnainfo

KNET Tokenoomika

KNET Hinnaprognoos

KNET Ajalugu

KNET – ostujuhend

KNET-usaldusraha valuutakonverter

KNET Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Kingnet AI logo

Kingnet AI hind(KNET)

1 KNET/USD reaalajas hind:

$0.003527
$0.003527$0.003527
+3.67%1D
USD
Kingnet AI (KNET) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:32:22 (UTC+8)

Kingnet AI (KNET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002803
$ 0.002803$ 0.002803
24 h madal
$ 0.003533
$ 0.003533$ 0.003533
24 h kõrge

$ 0.002803
$ 0.002803$ 0.002803

$ 0.003533
$ 0.003533$ 0.003533

--
----

--
----

+1.14%

+3.67%

-29.10%

-29.10%

Kingnet AI (KNET) reaalajas hind on $ 0.003532. Viimase 24 tunni jooksul KNET kaubeldud madalaim $ 0.002803 ja kõrgeim $ 0.003533 näitab aktiivset turu volatiivsust. KNETkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on KNET muutunud +1.14% viimase tunni jooksul, +3.67% 24 tunni vältel -29.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kingnet AI (KNET) – turuteave

--
----

$ 55.59K
$ 55.59K$ 55.59K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Kingnet AI praegune turukapitalisatsioon on -- $ 55.59K 24 tunnise kauplemismahuga. KNET ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Kingnet AI (KNET) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kingnet AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00012486+3.67%
30 päeva$ -0.004348-55.18%
60 päeva$ -0.005575-61.22%
90 päeva$ -0.017558-83.26%
Kingnet AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris KNET muutuse $ +0.00012486 (+3.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kingnet AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.004348 (-55.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kingnet AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KNET $ -0.005575 (-61.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kingnet AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.017558 (-83.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kingnet AI (KNET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kingnet AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Kingnet AI (KNET)

$KNET is the native token launched by KINGNET AI Laboratory, powering a multi-agent, natural language-based game development platform. On this platform, users can simply input natural language instructions to complete the entire process from asset generation to a playable prototype—dramatically simplifying game development and unlocking creative potential.

Kingnet AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kingnet AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KNET panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kingnet AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kingnet AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kingnet AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kingnet AI (KNET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kingnet AI (KNET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kingnet AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kingnet AI hinna ennustust kohe!

Kingnet AI (KNET) tokenoomika

Kingnet AI (KNET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KNET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kingnet AI (KNET) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kingnet AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kingnet AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KNET kohalike valuutade suhtes

1 Kingnet AI(KNET)/VND
92.94458
1 Kingnet AI(KNET)/AUD
A$0.00536864
1 Kingnet AI(KNET)/GBP
0.00257836
1 Kingnet AI(KNET)/EUR
0.0030022
1 Kingnet AI(KNET)/USD
$0.003532
1 Kingnet AI(KNET)/MYR
RM0.01486972
1 Kingnet AI(KNET)/TRY
0.14407028
1 Kingnet AI(KNET)/JPY
¥0.519204
1 Kingnet AI(KNET)/ARS
ARS$4.58103932
1 Kingnet AI(KNET)/RUB
0.28153572
1 Kingnet AI(KNET)/INR
0.30908532
1 Kingnet AI(KNET)/IDR
Rp56.96773396
1 Kingnet AI(KNET)/KRW
4.90552416
1 Kingnet AI(KNET)/PHP
0.1997346
1 Kingnet AI(KNET)/EGP
￡E.0.17045432
1 Kingnet AI(KNET)/BRL
R$0.0190728
1 Kingnet AI(KNET)/CAD
C$0.00487416
1 Kingnet AI(KNET)/BDT
0.42892608
1 Kingnet AI(KNET)/NGN
5.41716968
1 Kingnet AI(KNET)/UAH
0.14555372
1 Kingnet AI(KNET)/VES
Bs0.47682
1 Kingnet AI(KNET)/CLP
$3.404848
1 Kingnet AI(KNET)/PKR
Rs1.00054496
1 Kingnet AI(KNET)/KZT
1.91226012
1 Kingnet AI(KNET)/THB
฿0.11440148
1 Kingnet AI(KNET)/TWD
NT$0.10606596
1 Kingnet AI(KNET)/AED
د.إ0.01296244
1 Kingnet AI(KNET)/CHF
Fr0.0028256
1 Kingnet AI(KNET)/HKD
HK$0.02762024
1 Kingnet AI(KNET)/AMD
֏1.35014232
1 Kingnet AI(KNET)/MAD
.د.م0.03175268
1 Kingnet AI(KNET)/MXN
$0.06664884
1 Kingnet AI(KNET)/PLN
0.01285648
1 Kingnet AI(KNET)/RON
лв0.01525824
1 Kingnet AI(KNET)/SEK
kr0.0337306
1 Kingnet AI(KNET)/BGN
лв0.00589844
1 Kingnet AI(KNET)/HUF
Ft1.1924032
1 Kingnet AI(KNET)/CZK
0.0738188
1 Kingnet AI(KNET)/KWD
د.ك0.00107726
1 Kingnet AI(KNET)/ILS
0.01190284
1 Kingnet AI(KNET)/NOK
kr0.03599108
1 Kingnet AI(KNET)/NZD
$0.00593376

Kingnet AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kingnet AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kingnet AI kohta

Kui palju on Kingnet AI (KNET) tänapäeval väärt?
Reaalajas KNET hind USD on 0.003532 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KNET/USD hind?
Praegune hind KNET/USD on $ 0.003532. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kingnet AI turukapitalisatsioon?
KNET turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KNET ringlev varu?
KNET ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KNET (ATH) hind?
KNET saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade KNET madalaim (ATL) hind?
KNET nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on KNET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KNET kauplemismaht on $ 55.59K USD.
Kas KNET sel aastal kõrgemale ka suundub?
KNET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KNET hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:32:22 (UTC+8)

Kingnet AI (KNET) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

KNET/USD kalkulaator

Summa

KNET
KNET
USD
USD

1 KNET = 0.003532 USD

Kauplemine: KNET

KNETUSDT
$0.003527
$0.003527$0.003527
+3.76%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu