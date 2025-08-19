Rohkem infot KMD

$0.03262
+0.67%1D
USD
KMD (KMD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 02:13:47 (UTC+8)

KMD (KMD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03051
24 h madal
$ 0.03566
24 h kõrge

$ 0.03051
$ 0.03566
--
--
+1.61%

+0.67%

-11.05%

-11.05%

KMD (KMD) reaalajas hind on $ 0.03262. Viimase 24 tunni jooksul KMD kaubeldud madalaim $ 0.03051 ja kõrgeim $ 0.03566 näitab aktiivset turu volatiivsust. KMDkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on KMD muutunud +1.61% viimase tunni jooksul, +0.67% 24 tunni vältel -11.05% viimase 7 päeva jooksul.

KMD (KMD) – turuteave

--
$ 12.72K
$ 12.72K$ 12.72K

$ 4.43M
$ 4.43M$ 4.43M

--
----

135,950,000
135,950,000 135,950,000

KOMODO

KMD praegune turukapitalisatsioon on -- $ 12.72K 24 tunnise kauplemismahuga. KMD ringlev varu on --, mille koguvaru on 135950000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.43M.

KMD (KMD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KMD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0002171+0.67%
30 päeva$ +0.01462+81.22%
60 päeva$ +0.01462+81.22%
90 päeva$ +0.01462+81.22%
KMD Hinnamuutus täna

Täna registreeris KMD muutuse $ +0.0002171 (+0.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KMD 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01462 (+81.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KMD 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KMD $ +0.01462 (+81.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KMD 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01462 (+81.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada KMD (KMD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe KMD hinnaajaloo lehte.

Mis on KMD (KMD)

Komodo is an open-source technology provider that offers all-in-one blockchain solutions for developers and enterprises. Komodo builds technologies that enable anyone to launch branded decentralized exchanges, cross-protocol financial applications, and independent blockchains.

KMD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KMD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KMD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KMD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KMD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KMD hinna ennustus (USD)

Kui palju on KMD (KMD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KMD (KMD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KMD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KMD hinna ennustust kohe!

KMD (KMD) tokenoomika

KMD (KMD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KMD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KMD (KMD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KMD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KMD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KMD kohalike valuutade suhtes

1 KMD(KMD)/VND
858.3953
1 KMD(KMD)/AUD
A$0.0502348
1 KMD(KMD)/GBP
0.0241388
1 KMD(KMD)/EUR
0.027727
1 KMD(KMD)/USD
$0.03262
1 KMD(KMD)/MYR
RM0.1376564
1 KMD(KMD)/TRY
1.3335056
1 KMD(KMD)/JPY
¥4.79514
1 KMD(KMD)/ARS
ARS$42.1443876
1 KMD(KMD)/RUB
2.62591
1 KMD(KMD)/INR
2.8483784
1 KMD(KMD)/IDR
Rp526.1289586
1 KMD(KMD)/KRW
45.3052656
1 KMD(KMD)/PHP
1.8606448
1 KMD(KMD)/EGP
￡E.1.5778294
1 KMD(KMD)/BRL
R$0.1771266
1 KMD(KMD)/CAD
C$0.0450156
1 KMD(KMD)/BDT
3.9620252
1 KMD(KMD)/NGN
49.9539418
1 KMD(KMD)/COP
$131.0038772
1 KMD(KMD)/ZAR
R.0.5754168
1 KMD(KMD)/UAH
1.3445964
1 KMD(KMD)/VES
Bs4.4037
1 KMD(KMD)/CLP
$31.44568
1 KMD(KMD)/PKR
Rs9.251032
1 KMD(KMD)/KZT
17.5753298
1 KMD(KMD)/THB
฿1.06015
1 KMD(KMD)/TWD
NT$0.980231
1 KMD(KMD)/AED
د.إ0.1197154
1 KMD(KMD)/CHF
Fr0.026096
1 KMD(KMD)/HKD
HK$0.2547622
1 KMD(KMD)/AMD
֏12.5025936
1 KMD(KMD)/MAD
.د.م0.2939062
1 KMD(KMD)/MXN
$0.6122774
1 KMD(KMD)/SAR
ريال0.122325
1 KMD(KMD)/PLN
0.1187368
1 KMD(KMD)/RON
лв0.1412446
1 KMD(KMD)/SEK
kr0.311521
1 KMD(KMD)/BGN
лв0.0544754
1 KMD(KMD)/HUF
Ft11.050025
1 KMD(KMD)/CZK
0.6837152
1 KMD(KMD)/KWD
د.ك0.0099491
1 KMD(KMD)/ILS
0.1102556
1 KMD(KMD)/AOA
Kz29.7354134
1 KMD(KMD)/BHD
.د.ب0.01229774
1 KMD(KMD)/BMD
$0.03262
1 KMD(KMD)/DKK
kr0.2084418
1 KMD(KMD)/HNL
L0.8539916
1 KMD(KMD)/MUR
1.4832314
1 KMD(KMD)/NAD
$0.5747644
1 KMD(KMD)/NOK
kr0.332724
1 KMD(KMD)/NZD
$0.0548016
1 KMD(KMD)/PAB
B/.0.03262
1 KMD(KMD)/PGK
K0.135373
1 KMD(KMD)/QAR
ر.ق0.1187368
1 KMD(KMD)/RSD
дин.3.276679

KMD ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KMD võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse KMD ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KMD kohta

Kui palju on KMD (KMD) tänapäeval väärt?
Reaalajas KMD hind USD on 0.03262 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KMD/USD hind?
Praegune hind KMD/USD on $ 0.03262. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KMD turukapitalisatsioon?
KMD turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KMD ringlev varu?
KMD ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KMD (ATH) hind?
KMD saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade KMD madalaim (ATL) hind?
KMD nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on KMD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KMD kauplemismaht on $ 12.72K USD.
Kas KMD sel aastal kõrgemale ka suundub?
KMD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KMD hinna ennustust.
KMD (KMD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

