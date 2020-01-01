Calamari Network (KMA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Calamari Network (KMA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Calamari Network (KMA) teave Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM. Ametlik veebisait: https://www.calamari.network/ Plokiahela Explorer: https://pacific-explorer.manta.network/address/0x6745CF7A0aAca457F451a4b8c60c8504320F69d0 Ostke KMA kohe!

Calamari Network (KMA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Calamari Network (KMA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 470.35K $ 470.35K $ 470.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.09699 $ 0.09699 $ 0.09699 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000055085950683925 $ 0.000055085950683925 $ 0.000055085950683925 Praegune hind: $ 0.00036042 $ 0.00036042 $ 0.00036042 Lisateave Calamari Network (KMA) hinna kohta

Calamari Network (KMA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Calamari Network (KMA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KMA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KMA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KMA tokeni tokenoomikat, avastage KMA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KMA Kas olete huvitatud Calamari Network (KMA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KMA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KMA MEXC-ist osta!

Calamari Network (KMA) hinna ajalugu KMA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KMA hinna ajalugu kohe!

KMA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KMA võiks suunduda? Meie KMA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KMA tokeni hinna ennustust kohe!

