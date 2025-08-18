Rohkem infot KMA

Calamari Network logo

Calamari Network hind(KMA)

1 KMA/USD reaalajas hind:

$0.00035865
-1.86%1D
USD
Calamari Network (KMA) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 05:02:18 (UTC+8)

Calamari Network (KMA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0003472
24 h madal
$ 0.00042621
24 h kõrge

$ 0.0003472
$ 0.00042621
$ 0.07041330464885065
$ 0.000055085950683925
-0.88%

-1.85%

-11.37%

-11.37%

Calamari Network (KMA) reaalajas hind on $ 0.00035865. Viimase 24 tunni jooksul KMA kaubeldud madalaim $ 0.0003472 ja kõrgeim $ 0.00042621 näitab aktiivset turu volatiivsust. KMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07041330464885065 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000055085950683925.

Lüliajalise tootluse osas on KMA muutunud -0.88% viimase tunni jooksul, -1.85% 24 tunni vältel -11.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Calamari Network (KMA) – turuteave

No.7112

$ 0.00
$ 58.92K
$ 468.04K
0.00
1,305,017,293.19
1,305,017,293.19
0.00%

NONE

Calamari Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 58.92K 24 tunnise kauplemismahuga. KMA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1305017293.19. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 468.04K.

Calamari Network (KMA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Calamari Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000067973-1.85%
30 päeva$ -0.00013528-27.39%
60 päeva$ +0.00024224+208.09%
90 päeva$ +0.00022544+169.23%
Calamari Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris KMA muutuse $ -0.0000067973 (-1.85%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Calamari Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00013528 (-27.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Calamari Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KMA $ +0.00024224 (+208.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Calamari Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00022544 (+169.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Calamari Network (KMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Calamari Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Calamari Network (KMA)

Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM.

Calamari Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Calamari Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KMA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Calamari Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Calamari Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Calamari Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Calamari Network (KMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Calamari Network (KMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Calamari Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Calamari Network hinna ennustust kohe!

Calamari Network (KMA) tokenoomika

Calamari Network (KMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Calamari Network (KMA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Calamari Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Calamari Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KMA kohalike valuutade suhtes

1 Calamari Network(KMA)/VND
9.43787475
1 Calamari Network(KMA)/AUD
A$0.0005487345
1 Calamari Network(KMA)/GBP
0.0002618145
1 Calamari Network(KMA)/EUR
0.0003048525
1 Calamari Network(KMA)/USD
$0.00035865
1 Calamari Network(KMA)/MYR
RM0.0015099165
1 Calamari Network(KMA)/TRY
0.0146508525
1 Calamari Network(KMA)/JPY
¥0.05272155
1 Calamari Network(KMA)/ARS
ARS$0.4645701045
1 Calamari Network(KMA)/RUB
0.028562886
1 Calamari Network(KMA)/INR
0.0313854615
1 Calamari Network(KMA)/IDR
Rp5.7846766095
1 Calamari Network(KMA)/KRW
0.498121812
1 Calamari Network(KMA)/PHP
0.0202816575
1 Calamari Network(KMA)/EGP
￡E.0.017294103
1 Calamari Network(KMA)/BRL
R$0.00193671
1 Calamari Network(KMA)/CAD
C$0.000494937
1 Calamari Network(KMA)/BDT
0.043554456
1 Calamari Network(KMA)/NGN
0.550075851
1 Calamari Network(KMA)/UAH
0.0147799665
1 Calamari Network(KMA)/VES
Bs0.04841775
1 Calamari Network(KMA)/CLP
$0.3457386
1 Calamari Network(KMA)/PKR
Rs0.101598372
1 Calamari Network(KMA)/KZT
0.1941766965
1 Calamari Network(KMA)/THB
฿0.011605914
1 Calamari Network(KMA)/TWD
NT$0.0107702595
1 Calamari Network(KMA)/AED
د.إ0.0013162455
1 Calamari Network(KMA)/CHF
Fr0.00028692
1 Calamari Network(KMA)/HKD
HK$0.002804643
1 Calamari Network(KMA)/AMD
֏0.137097549
1 Calamari Network(KMA)/MAD
.د.م0.0032242635
1 Calamari Network(KMA)/MXN
$0.006713928
1 Calamari Network(KMA)/PLN
0.0013018995
1 Calamari Network(KMA)/RON
лв0.001549368
1 Calamari Network(KMA)/SEK
kr0.0034179345
1 Calamari Network(KMA)/BGN
лв0.0005989455
1 Calamari Network(KMA)/HUF
Ft0.121001337
1 Calamari Network(KMA)/CZK
0.0074921985
1 Calamari Network(KMA)/KWD
د.ك0.00010938825
1 Calamari Network(KMA)/ILS
0.0012086505
1 Calamari Network(KMA)/NOK
kr0.003643884
1 Calamari Network(KMA)/NZD
$0.000602532

Calamari Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Calamari Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Calamari Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Calamari Network kohta

Kui palju on Calamari Network (KMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KMA hind USD on 0.00035865 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KMA/USD hind?
Praegune hind KMA/USD on $ 0.00035865. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Calamari Network turukapitalisatsioon?
KMA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KMA ringlev varu?
KMA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KMA (ATH) hind?
KMA saavutab ATH hinna summas 0.07041330464885065 USD.
Mis oli kõigi aegade KMA madalaim (ATL) hind?
KMA nägi ATL hinda summas 0.000055085950683925 USD.
Milline on KMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KMA kauplemismaht on $ 58.92K USD.
Kas KMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KMA hinna ennustust.
2025-08-18 05:02:18 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

