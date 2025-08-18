Calamari Network (KMA) reaalajas hind on $ 0.00035865. Viimase 24 tunni jooksul KMA kaubeldud madalaim $ 0.0003472 ja kõrgeim $ 0.00042621 näitab aktiivset turu volatiivsust. KMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07041330464885065 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000055085950683925.
Lüliajalise tootluse osas on KMA muutunud -0.88% viimase tunni jooksul, -1.85% 24 tunni vältel -11.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Calamari Network (KMA) – turuteave
Calamari Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 58.92K 24 tunnise kauplemismahuga. KMA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1305017293.19. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 468.04K.
Calamari Network (KMA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Calamari Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000067973
-1.85%
30 päeva
$ -0.00013528
-27.39%
60 päeva
$ +0.00024224
+208.09%
90 päeva
$ +0.00022544
+169.23%
Calamari Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris KMA muutuse $ -0.0000067973 (-1.85%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Calamari Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00013528 (-27.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Calamari Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KMA $ +0.00024224 (+208.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Calamari Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00022544 (+169.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Calamari Network (KMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM.
Calamari Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Calamari Network (KMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Calamari Network (KMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Calamari Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Calamari Network (KMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
