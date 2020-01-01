Karlsen (KLS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Karlsen (KLS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Karlsen (KLS) teave The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance Ametlik veebisait: https://www.karlsencoin.com Valge raamat: https://karlsencoin.com/docs/karlsen-whitepaper-v1.0.1.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.karlsencoin.com Ostke KLS kohe!

Karlsen (KLS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Karlsen (KLS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 438.69K $ 438.69K $ 438.69K Koguvaru: $ 2.26B $ 2.26B $ 2.26B Ringlev varu: $ 2.26B $ 2.26B $ 2.26B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 964.42K $ 964.42K $ 964.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02846 $ 0.02846 $ 0.02846 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000141080496819857 $ 0.000141080496819857 $ 0.000141080496819857 Praegune hind: $ 0.0001944 $ 0.0001944 $ 0.0001944 Lisateave Karlsen (KLS) hinna kohta

Karlsen (KLS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Karlsen (KLS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KLS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KLS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KLS tokeni tokenoomikat, avastage KLS tokeni reaalajas hinda!

